12:17 | Футбол — РПЛ

Восстановление Мамманы займет 2-3 недели

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Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана, как ранее сообщал "СЭ", получил повреждение на тренировке перед матчем с "Фенербахче" в рамках Лиги Европы.

По результатам медицинского обследования, прошедшего накануне, было определено, что восстановление игрока займет от 2 до 3 недель. Игрок продолжит подготовку по индивидуальной программе.
 
Маммана выступает за "Зенит" с июля 2017-го года. В составе петербуржцев он провел 34 матча.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-02-13-emanuel-mammana-prodolzhit-podgotovku-po-individualnoy-programme.htm

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