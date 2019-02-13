Восстановление Мамманы займет 2-3 недели

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана, как ранее сообщал "СЭ", получил повреждение на тренировке перед матчем с "Фенербахче" в рамках Лиги Европы.

По результатам медицинского обследования, прошедшего накануне, было определено, что восстановление игрока займет от 2 до 3 недель. Игрок продолжит подготовку по индивидуальной программе.



Маммана выступает за "Зенит" с июля 2017-го года. В составе петербуржцев он провел 34 матча.

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