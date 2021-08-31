Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур высказался о лимите на легионеров в российской премьер-лиге.

— Почему РПЛ деградирует? Что нам нужно сделать, чтобы приблизиться к топ-5 лиг? — вопрос Де Буру.

— Нужно начинать с молодежи, развивать талантливых игроков. Уверен, что вам необходимо вырастить суперзвезду, на которую будут смотреть дети и равняться на подобные успехи. В любом случае все начинается с образования. Нужно тратить деньги на детско-юношеский футбол, и лет через пять-десять лет вы увидите плоды этого вклада.

— В РПЛ есть лимит на легионеров — восемь в заявке. Не думаете, что это правило плохо влияет на развитие российских игроков?

— Думаю, что восемь — это много. Получается, если играют все иностранцы, то в основном составе выходят только три россиянина. А если отменить лимит полностью, то у российских игроков вообще не будет шансов — клубы будут покупать игроков, откуда захотят. Мне нравится это правило, но я бы его поменял.

— Как?

— Если сократить число легионеров в заявке до пяти или шести, тогда российские футболисты будут играть чаще. Думаю, восемь — это много. Если еще трем иностранцам дать российский паспорт и выпустить всех в стартовом составе, то российские игроки вообще не будут играть. Если хотите улучшить российский футбол, то нужно сократить число легионеров до пяти-шести в заявке.

«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022