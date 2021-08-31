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«Восемь легионеров — много. Нужно сократить их до пяти-шести». Де Бур — за ужесточение лимита в РПЛ

31 августа 2021, 23:45
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Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур высказался о лимите на легионеров в российской премьер-лиге.

— Почему РПЛ деградирует? Что нам нужно сделать, чтобы приблизиться к топ-5 лиг? — вопрос Де Буру.

— Нужно начинать с молодежи, развивать талантливых игроков. Уверен, что вам необходимо вырастить суперзвезду, на которую будут смотреть дети и равняться на подобные успехи. В любом случае все начинается с образования. Нужно тратить деньги на детско-юношеский футбол, и лет через пять-десять лет вы увидите плоды этого вклада.

— В РПЛ есть лимит на легионеров — восемь в заявке. Не думаете, что это правило плохо влияет на развитие российских игроков?

— Думаю, что восемь — это много. Получается, если играют все иностранцы, то в основном составе выходят только три россиянина. А если отменить лимит полностью, то у российских игроков вообще не будет шансов — клубы будут покупать игроков, откуда захотят. Мне нравится это правило, но я бы его поменял.

— Как?

— Если сократить число легионеров в заявке до пяти или шести, тогда российские футболисты будут играть чаще. Думаю, восемь — это много. Если еще трем иностранцам дать российский паспорт и выпустить всех в стартовом составе, то российские игроки вообще не будут играть. Если хотите улучшить российский футбол, то нужно сократить число легионеров до пяти-шести в заявке.

«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита