«Локомотив» анонсировал переход Керка роликом из фильма «Стартрек»

«Локомотив» анонсировал объявление о подписании контракта с нападающим «Утрехта» Гирано Керком.

В официальном Twitter клуба появился ролик из фильма «Стартрек» с отсылкой на трансфер 25-летнего нидерландца. В видео показан корабль «Энтерпрайз», капитаном которого в фильме является персонаж по имени Джеймс Кирк, что созвучно с фамилией новичка железнодорожников.

В прошлом сезоне Керк участвовал в 36 матчах клуба, забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи. В текущем сезоне на его счету два матча.

31 августа сообщалось, что футболист проходит медосмотр для перехода в «Локомотив». Форвард подпишет контракт с московским клубом на четыре года, железнодорожники заплатят «Утрехту"шесть миллионов евро.