«Локомотив» анонсировал переход Керка роликом из фильма «Стартрек»
«Локомотив» анонсировал объявление о подписании контракта с нападающим «Утрехта» Гирано Керком.
В официальном Twitter клуба появился ролик из фильма «Стартрек» с отсылкой на трансфер 25-летнего нидерландца. В видео показан корабль «Энтерпрайз», капитаном которого в фильме является персонаж по имени Джеймс Кирк, что созвучно с фамилией новичка железнодорожников.
??? pic.twitter.com/gUJ9oQaT2C— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 1, 2021
В прошлом сезоне Керк участвовал в 36 матчах клуба, забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи. В текущем сезоне на его счету два матча.
31 августа сообщалось, что футболист проходит медосмотр для перехода в «Локомотив». Форвард подпишет контракт с московским клубом на четыре года, железнодорожники заплатят «Утрехту"шесть миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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