Посол наследия чемпионата мира в Катаре, экс-полузащитник «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов Рональд Де Бур дал большое интервью «СЭ».

Роль в сериале и шестеро детей

— Рональд, вы посол наследия чемпионата мира в Катаре. Помимо этого чем вы занимаетесь?

— Во-первых, я еще и посол «Аякса»: работаю с молодежью, два раза в неделю прихожу на тренировки команд U-17 и U-18. Помогаю ребятам не только на поле, но и за его пределами: даю советы, решаю проблемы, анализирую их игры. Надеюсь, моя помощь облегчает переход молодежи во взрослый футбол. Кроме того, я помогаю «Аяксу» общаться с иностранными партнерами. Мы сотрудничаем со многими клубами за пределами Европы — в Японии, Китае, Австралии, ОАЭ. Во-вторых, я работаю футбольным экспертом на нидерландском телевидении — анализирую игры нашей лиги, а также чемпионатов Франции, Италии и Англии.

— Еще вы недавно снялись в сериале. Какую роль исполнили?

— Да! Сериал называется «Хорошие времена, плохие времена». Он невероятно популярен в Нидерландах — идет уже около 30 лет, настоящая мыльная опера. Мы участвовали вместе с дочерью: у нее диабет первого типа, в сериале также была героиня с диабетом, и в серии авторы хотели обратить внимание на проблемы диабетиков, с чем они сталкиваются каждый день. У меня была роль обеспокоенного отца.

— У вас шесть детей — пять дочерей и сын. Какие у них перспективы в футболе?

— Девочки любят футбол: смотреть матчи, ходить на стадион. Но играть в футбол — не для них. Я ставлю на своего младшего ребенка и единственного сына — Боаза. Ему вот-вот исполнится четыре, а в шесть лет, скорее всего, отдам его в футбольную школу. Когда я ему кидаю мяч, он вроде неплохо с ним справляется, но посмотрим. Мы с мамой еще его учим игре на фортепиано, так что он сможет выбирать между футболом и фортепиано.

— Ваш брат-близнец Франк Де Бур стал тренером. А вы почему не захотели?

— У меня раньше тоже возникали мысли стать тренером. Но когда я начал обучение, параллельно шел бракоразводный процесс с моей первой супругой. Конечно, голова в то время была занята другими вещами. Не мог полностью отдать себя этому обучению, а ведь на тренерских курсах есть не только теория — ты должен заниматься 5-6 раз в неделю с юными футболистами, практиковаться с командой. Решил отложить. А сейчас мне нравится то, чем я занимаюсь, я все еще в футболе, но большого рвения работать тренером у меня нет. Франк, напротив, изначально был нацелен на то, чтобы тренировать, ему нравится это. На его примере знаю, что эта работа прекрасна, когда все идет хорошо. Но если что-то идет не так, особенно когда мы говорим о самом высоком уровне, эта работа становится невероятно нервной.

Рональд Де Бур. Фото Getty Images

Преображение Катара и его сборной

— Вы отлично знакомы с Катаром — завершали там игровую карьеру, жили на протяжении семи лет. Вспомните 2004-й, когда вы впервые приехали в Катар. Как изменилась страна за 17 лет?

— В Дохе, столице Катара, есть известный отель «Шератон», который по форме напоминает пирамиду. А примерно в восьми километрах к северу от него, когда я приехал, находился новый отель «Ритц-Карлтон». Между ними не было ничего. Если вы приедете сейчас, то обнаружите, что между этими гостиницами, да и по всей стране, построено огромное число зданий, небоскребов, дорог, станций метро, стадионов, торговых центров, парков. Это удивительно — то, что сделали в Катаре за эти 17 лет.

— В футболе Катар тоже поднялся, ведь в 2019 году впервые в истории стал обладателем Кубка Азии. Как катарцам это удалось?

— Когда я приехал, в чемпионате Катара уже играли Гвардиола, Батистута, Каниджа, Лебеф, мой брат. Мы играли и проводили время вместе. Кто-то, как я, даже остался жить в Катаре по окончании карьеры. У меня росли дети, а там — прекрасное место для их становления, ведь в Катаре безопасно. Уверен, что всем понравилось там жить. Это небольшая страна, так что на футбол в то время ходило не так много народу — 10-15 тысяч. Однако игры постоянно транслировались по телевидению, так что местные знали всех нас в лицо. И, бывало, меня узнавали на улице и говорили, какой крутой гол я забил, какой верный момент я не реализовал. Катарцы сильно увлечены футболом, следят за ним пристально. Когда играет национальная сборная, стадион переполнен. Думаю, их команда готова к тому, чтобы устроить сюрприз на чемпионате мира. Даже если катарские футболисты вылетят, то с высоко поднятой головой. Прогресс виден — иначе они бы не стали чемпионами Азии и не добрались бы до полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ, где им крупно не повезло в матче с США. В Катаре есть своя программа развития футбола. Думаю, она существенно влияет на становление молодых футболистов, а академия Aspire — один из лучших спортивных центров в мире. Когда я играл в Катаре, проект только стартовал, а сейчас те юноши — в национальной сборной. Это серьезный путь, и я горд тем, чего они добились.

— Сборная Катара может преподнести сюрприз на чемпионате мира?

— Я надеюсь! Когда играешь за страну-хозяйку крупного турнира, то получаешь дополнительную мотивацию. Конечно, это будет нелегко, ведь Катар никогда не играл на чемпионате мира. Но могу сказать, что и его соперники по группе должны будут опасаться очных встреч. Уровень сборной Катара значительно вырос в последние годы, игры с ней — больше не легкая прогулка.

Футболисты сборной Катара. Фото Getty Images

ЧМ зимой? Стоит попробовать!

— Были ли вы на чемпионате мира в России?

— К сожалению, нет. Нидерланды не пробились на чемпионат мира, и я не полетел в Россию. Матчи турнира, конечно, смотрел. Видел, как Россия билась в четвертьфинале с Хорватией, но ей не повезло в серии пенальти. На мой взгляд, ваша сборная выступила очень хорошо — не так, как на Евро-2020. Однако я все еще думаю, что у сборной России хорошее будущее.

— Многие называют чемпионат мира 2018 года лучшим в истории. Катар-2022 будет лучше?

— Всегда сложно делать какие-то громкие заявления. Но точно знаю, что Верховный комитет проделывает большую работу для этого. Любая страна, которая получает чемпионат мира, хочет сделать его лучшим в истории. Россия организовала крутой чемпионат мира, и Катар хочет почерпнуть от него лучшее, перенять опыт. Всегда есть к чему стремиться. У Катара, например, есть преимущество — страна небольшая, и будущий чемпионат мира станет самым компактным в истории. Каждый прочувствует атмосферу турнира. Это плюс и для сборных. В 1/8 финала этого Евро Нидерланды играли с Чехией в Будапеште, и я спрашивал у Франка [Де Бура], почему сборная решила отправиться в Венгрию лишь за день до игры. Он сказал, что таково мнение врача команды. А на мой взгляд, ехать нужно было минимум за два дня, так как погода в Венгрии сильно отличалась от голландской. В Катаре вообще не будет перелетов, условия будут одни и те же для всех. Это плюс и для фанатов: они смогут увидеть две игры за день. Но самое главное — атмосфера, которая будет царить в Дохе.

— Чемпионат мира пройдет зимой. Не все считают это хорошей идеей. А вы?

— Такого никогда не было, и, думаю, стоит попытаться. Обычно чемпионаты мира проходят сразу после окончания клубного сезона. Лучшие игроки планеты проводят кучу матчей, так как в том числе выступают в еврокубках. Они вымотаны — и физически, и ментально. А чемпионат мира в Катаре стартует в ноябре, так что футболисты будут свежи и полны сил. Уверен, это повлияет на качество футбола. Условный Месси к другим чемпионатам мира подходил, имея 50 игр за плечами, а сейчас он за сезон проведет только 20. Конечно, нельзя забывать и о климате. В ноябре и декабре в Катаре стоит отличная погода — 25 градусов тепла днем и 18 ночью. И потом, зимой постоянно проводят Кубок африканских наций, тоже крупный турнир — так что подобный опыт уже есть.

— Это будет последний чемпионат мира с 32 командами. Следующий — с 48 участниками. Как вы относитесь к расширению?

— Думаю, что 48 команд — звучит многовато, но давайте посмотрим, как все пройдет. Очевидно, что каких-то менее значимых матчей будет больше. Возьмем групповой этап Лиги чемпионов, где топ-клубы регулярно встречаются с менее статусными командами. Предположим, «Барселона» играет с каким-нибудь клубом из Словении, о котором я даже не слышал. Там счастливы, что к ним приезжает гранд, но для меня этот матч не интересен. То же самое будет и на чемпионате мира — условный Суринам в группе встретится с Бразилией. Будет мне интересно? Скорее всего, нет, так как результат я буду знать заранее. С другой стороны, для суринамцев это будет самая важная игра в истории — и это существенно для развития игры во всем мире. Так что нужно дождаться нового формата, увидеть своими глазами и только тогда сделать окончательные выводы.

Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Россия должна быть на ЧМ-2022

— На чемпионате мира-2018 Россия добралась до четвертьфинала, на Евро-2020 — не вышла из группы. Какой результат удивил вас сильнее?

— Как тот, так и другой. Три года назад вы преподнесли сюрприз, когда обыграли Испанию по пенальти, затем чуть не вышли в полуфинал. А сейчас другой сюрприз — Россия не дошла даже до 1/8 финала. Это разочаровывающий результат, ведь вы не заняли даже 3-е место в группе. У вас такая большая страна, в ней живет так много людей. Думаю, если вы сосредоточитесь на развитии молодежи, то у вас появятся звезды, играющие по всему миру. Такая крупная страна, как Россия, должна иметь сборную, которая входила бы в топ-5 сильнейших команд мира. У вас спортивная страна — вы известны победами в гимнастике, хоккее с шайбой и других видах. А в футбол Россия играет хуже, чем должна. Посмотрите на Нидерланды или Данию — это небольшие страны в сравнении с Россией, но они добиваются успеха.

— Как вы оцениваете шансы России на путевку в Катар?

— У вас плотная отборочная группа. Россия и Хорватия делят первое место, даже Кипр уже набрал четыре очка. Но Россия — фаворит в борьбе за второе место. Однако и Словакию со Словенией нелегко победить. Будет тяжело, но я не удивлюсь, если Россия выйдет на чемпионат мира. Напротив, для меня будет сюрпризом, если ваша сборная не попадет в Катар.

В Катаре голландцы не будут фаворитами

— А каковы шансы сборной Нидерландов на успех в Катаре?

— У нас замечательная сборная — Де Йонг, Вейналдум, Де Лигт, Депай, растет талантливое поколение. Мы можем удивить, но, думаю, в числе фаворитов — Бразилия, Аргентина, Франция, Германия, Англия. Нам еще нужно попасть на турнир, ведь Нидерланды уже проиграли один матч — Турции. В сентябре нас ждут встречи с Норвегией, Черногорией и Турцией. Если оступимся в них, то будет тяжело.

— В чем причина раннего вылета с Евро-2020?

— Мы легко преодолели группу, победили Австрию, Украину и Северную Македонию. С хорошим настроением готовились к матчу с Чехией, но проиграли. У нас мог бы быть легкий путь к финалу — если сравнивать с другой половиной сетки плей-офф. Однако мы вылетели, и это стало большим разочарованием. Может, нам не хватило энергии. Но заметьте, что у всех победителей Евро бывают тяжелые игры, когда нужно перебороть себя. Например, Италия на той же стадии чуть не проиграла Австрии, прошла ее только в овертайме. А Франция вылетела от Швейцарии. Многое решают и эпизоды. Если бы за 30 секунд до удаления Де Лигта с Чехией Мален реализовал выход один на один, то, может быть, Нидерланды вышли бы в четвертьфинал. Если бы Мален забил и мы выиграли, то никто не называл бы тот матч плохим. Теперь будем ждать, что сделает со сборной Луи ван Гал.

Квинси Промес. Фото Getty Images

Промес и Тил

— Что вы думаете о Квинси Промесе? Полгода назад он вернулся в «Спартак». Вернется ли на прежний уровень?

— У него были неплохие матчи в сборной. Знаю, что когда он играл в России в первый раз, то был хорош. Может быть, он еще найдет себя. Но нельзя забывать о том, что судебное разбирательство еще не закрыто, оно может негативно влиять на Квинси. Надеюсь, когда все закончится, он снова будет много забивать.

— Другой связанный со «Спартаком» голландец Гус Тил сейчас в аренде в «Фейеноорде». В Москве он играл ниже своего уровня, а в этом сезоне уже забил семь мячей в девяти матчах и получил вызов в сборную. Что с ним происходит?

— Всегда нужно обращать внимание на окружение — на команду и на тренера, который знает, как тебя использовать. Например, Донни ван де Бек после перехода в «Манчестер Юнайтед» редко выходит в стартовом составе, однако он все еще остается хорошим футболистом. Похожая история в мои времена была с Яри Литманеном — он был классным игроком, но проявлял свои лучшие качества в соответствующей команде. Это Роналду и Месси можно дать мяч — и они решат исход игры. А я говорю именно о командных футболистах. Тил — работоспособный игрок, отличный парень, у него нет звездной болезни или чего-то подобного. В «Фейеноорде» работает Арне Слот — тренер, который прекрасно знаком с Тилом по АЗ. И он использует его верно. Тил в каждом матче ускоряется на 60 метров с мячом, создает опасность. В этом его сила.

— То есть в «Спартаке» его использовали не так, как нужно?

— Да, разумеется. Когда покупаешь футболиста, то должен понимать его лучшие качества. Никто не будет ставить Мбаппе в полузащиту. Тут то же самое.

Лионель Месси. Фото Getty Images

Месси заслуживает статуи у «Камп Ноу»

— Вы были шокированы переходом Месси в «ПСЖ»?

— Да. Не могу сказать, что не спал потом всю ночь, услышав это, но все равно был шокирован. И я рад, что это произошло. То, что творится с «Барселоной» и «Реалом», неправильно. У них огромные долги, однако они продолжают покупать футболистов. Представьте, что у вас компания, которая тратит большие суммы, но при этом глубоко залезла в кредит. Вы не выживете. То же самое и здесь. Хорошо, что испанская федерация начала уделять этому внимание. Но, конечно, болельщикам «Барселоны» жаль, что Месси не завершил игровую карьеру в Испании. «ПСЖ» — отличный вариант. Непривычно видеть его в другой футболке, но у «ПСЖ» она тоже красивая. Должен сказать, что также есть плюсы в игре за разные клубы, Месси сможет изучить культуру и традиции другой страны, проникнуться атмосферой Франции.

— Чего ждете от «Барселоны»?

— Они должны строить новую команду, уже без Месси. В «Барсе» достаточно молодых футболистов, которые могут победить кого угодно и стать чемпионами Испании. Уверен, Куман знает, что делать. Первые игры «Барселоны» в этом сезоне выглядят многообещающе. Любопытно, чего Де Йонг и Депай добьются в команде.

— Месси заслуживает прижизненного памятника у «Камп Ноу»?

— Безусловно. Ему нужно возвести самую большую статую у стадиона.

— А переименовывать стадион в «Лионель Месси Арену» рановато?

— Как «Амстердам Арену» в «Йохан Кройф Арену»? Месси сделал многое для «Барселоны», и может быть, в будущем стадион действительно назовут в его честь. Люди будут говорить о Лео еще долгие годы. Мы должны быть счастливы, что он наш современник.

Будет сюрпризом, если «Зенит» выйдет в плей-офф

— «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме». Как оцените жребий для российского клуба?

— Очень тяжелый. «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, очень хорошая команда. «Ювентус» тоже, хотя последний сезон провел не на должном уровне. С «Мальме» тоже будет тяжело — шведские команды всегда организованны и физически крепки. Будет огромный сюрприз, если «Зенит» займет хотя бы второе место в группе.

— На ваш взгляд, почему в Европе так мало российских игроков?

— У Англии тоже не так много игроков за рубежом. Думаю, дело в культуре, менталитете. Они не так легко адаптируются к другой стране. К тому же в российском футболе достаточно денег — это тоже влияет. У игроков рядом семья, друзья, хорошо платят, поэтому они остаются. Мне кажется, две вещи влияют на то, что российских футболистов за рубежом не так много: зарплаты в российских клубах и менталитет.

Футболисты «Зенита». Фото Getty Images

Число легионеров в РПЛ надо сократить

— Почему РПЛ деградирует? Что нам нужно сделать, чтобы приблизиться к топ-5 лиг?

— Нужно начинать с молодежи, развивать талантливых игроков. Уверен, что вам необходимо вырастить суперзвезду, на которую будут смотреть дети и равняться на подобные успехи. В любом случае все начинается с образования. Нужно тратить деньги на детско-юношеский футбол, и лет через 5-10 лет вы увидите плоды этого вклада.

— В РПЛ есть лимит на легионеров — восемь в заявке. Не думаете, что это правило плохо влияет на развитие российских игроков?

— Думаю, что восемь — это много. Получается, если играют все иностранцы, то в основном составе выходят только три россиянина. А если отменить лимит полностью, то у российских игроков вообще не будет шансов — клубы будут покупать игроков откуда захотят. Мне нравится это правило, но я бы его поменял.

— Как?

— Если сократить число легионеров в заявке до пяти или шести, тогда российские футболисты будут играть чаще. Думаю, восемь — это много. Если еще трем иностранцам дать российский паспорт и выпустить всех в стартовом составе, то российские игроки вообще не будут играть. Если хотите улучшить российский футбол, то нужно сократить число легионеров до пяти-шести в заявке.