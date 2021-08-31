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«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 19:00
Рональд Де Бур. Фото Global Look Press Рональд Де Бур. Фото Getty Images Футболисты сборной Катара. Фото Getty Images Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Квинси Промес. Фото Getty Images Лионель Месси. Фото Getty Images Футболисты «Зенита». Фото Getty Images
Рональд Де Бур. Фото Global Look Press
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Посол наследия чемпионата мира в Катаре, экс-полузащитник «Аякса», «Барселоны» и сборной Нидерландов Рональд Де Бур дал большое интервью «СЭ».
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Роль в сериале и шестеро детей

— Рональд, вы посол наследия чемпионата мира в Катаре. Помимо этого чем вы занимаетесь?

— Во-первых, я еще и посол «Аякса»: работаю с молодежью, два раза в неделю прихожу на тренировки команд U-17 и U-18. Помогаю ребятам не только на поле, но и за его пределами: даю советы, решаю проблемы, анализирую их игры. Надеюсь, моя помощь облегчает переход молодежи во взрослый футбол. Кроме того, я помогаю «Аяксу» общаться с иностранными партнерами. Мы сотрудничаем со многими клубами за пределами Европы — в Японии, Китае, Австралии, ОАЭ. Во-вторых, я работаю футбольным экспертом на нидерландском телевидении — анализирую игры нашей лиги, а также чемпионатов Франции, Италии и Англии.

— Еще вы недавно снялись в сериале. Какую роль исполнили?

— Да! Сериал называется «Хорошие времена, плохие времена». Он невероятно популярен в Нидерландах — идет уже около 30 лет, настоящая мыльная опера. Мы участвовали вместе с дочерью: у нее диабет первого типа, в сериале также была героиня с диабетом, и в серии авторы хотели обратить внимание на проблемы диабетиков, с чем они сталкиваются каждый день. У меня была роль обеспокоенного отца.

— У вас шесть детей — пять дочерей и сын. Какие у них перспективы в футболе?

— Девочки любят футбол: смотреть матчи, ходить на стадион. Но играть в футбол — не для них. Я ставлю на своего младшего ребенка и единственного сына — Боаза. Ему вот-вот исполнится четыре, а в шесть лет, скорее всего, отдам его в футбольную школу. Когда я ему кидаю мяч, он вроде неплохо с ним справляется, но посмотрим. Мы с мамой еще его учим игре на фортепиано, так что он сможет выбирать между футболом и фортепиано.

— Ваш брат-близнец Франк Де Бур стал тренером. А вы почему не захотели?

— У меня раньше тоже возникали мысли стать тренером. Но когда я начал обучение, параллельно шел бракоразводный процесс с моей первой супругой. Конечно, голова в то время была занята другими вещами. Не мог полностью отдать себя этому обучению, а ведь на тренерских курсах есть не только теория — ты должен заниматься 5-6 раз в неделю с юными футболистами, практиковаться с командой. Решил отложить. А сейчас мне нравится то, чем я занимаюсь, я все еще в футболе, но большого рвения работать тренером у меня нет. Франк, напротив, изначально был нацелен на то, чтобы тренировать, ему нравится это. На его примере знаю, что эта работа прекрасна, когда все идет хорошо. Но если что-то идет не так, особенно когда мы говорим о самом высоком уровне, эта работа становится невероятно нервной.

Рональд Де Бур. Фото Getty Images
Рональд Де Бур. Фото Getty Images
Стадион в&nbsp;Катаре.До ЧМ в Катаре — пара лет. Там все готово?

Преображение Катара и его сборной

— Вы отлично знакомы с Катаром — завершали там игровую карьеру, жили на протяжении семи лет. Вспомните 2004-й, когда вы впервые приехали в Катар. Как изменилась страна за 17 лет?

— В Дохе, столице Катара, есть известный отель «Шератон», который по форме напоминает пирамиду. А примерно в восьми километрах к северу от него, когда я приехал, находился новый отель «Ритц-Карлтон». Между ними не было ничего. Если вы приедете сейчас, то обнаружите, что между этими гостиницами, да и по всей стране, построено огромное число зданий, небоскребов, дорог, станций метро, стадионов, торговых центров, парков. Это удивительно — то, что сделали в Катаре за эти 17 лет.

— В футболе Катар тоже поднялся, ведь в 2019 году впервые в истории стал обладателем Кубка Азии. Как катарцам это удалось?

— Когда я приехал, в чемпионате Катара уже играли Гвардиола, Батистута, Каниджа, Лебеф, мой брат. Мы играли и проводили время вместе. Кто-то, как я, даже остался жить в Катаре по окончании карьеры. У меня росли дети, а там — прекрасное место для их становления, ведь в Катаре безопасно. Уверен, что всем понравилось там жить. Это небольшая страна, так что на футбол в то время ходило не так много народу — 10-15 тысяч. Однако игры постоянно транслировались по телевидению, так что местные знали всех нас в лицо. И, бывало, меня узнавали на улице и говорили, какой крутой гол я забил, какой верный момент я не реализовал. Катарцы сильно увлечены футболом, следят за ним пристально. Когда играет национальная сборная, стадион переполнен. Думаю, их команда готова к тому, чтобы устроить сюрприз на чемпионате мира. Даже если катарские футболисты вылетят, то с высоко поднятой головой. Прогресс виден — иначе они бы не стали чемпионами Азии и не добрались бы до полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ, где им крупно не повезло в матче с США. В Катаре есть своя программа развития футбола. Думаю, она существенно влияет на становление молодых футболистов, а академия Aspire — один из лучших спортивных центров в мире. Когда я играл в Катаре, проект только стартовал, а сейчас те юноши — в национальной сборной. Это серьезный путь, и я горд тем, чего они добились.

— Сборная Катара может преподнести сюрприз на чемпионате мира?

— Я надеюсь! Когда играешь за страну-хозяйку крупного турнира, то получаешь дополнительную мотивацию. Конечно, это будет нелегко, ведь Катар никогда не играл на чемпионате мира. Но могу сказать, что и его соперники по группе должны будут опасаться очных встреч. Уровень сборной Катара значительно вырос в последние годы, игры с ней — больше не легкая прогулка.

Футболисты сборной Катара. Фото Getty Images
Футболисты сборной Катара. Фото Getty Images
Катар проведет зимний чемпионат мира. Но&nbsp;все равно будет жарко.«Мы постоянно общаемся с Россией, особенно на тему безопасности». Как Катар готовится к ЧМ-2022

ЧМ зимой? Стоит попробовать!

— Были ли вы на чемпионате мира в России?

— К сожалению, нет. Нидерланды не пробились на чемпионат мира, и я не полетел в Россию. Матчи турнира, конечно, смотрел. Видел, как Россия билась в четвертьфинале с Хорватией, но ей не повезло в серии пенальти. На мой взгляд, ваша сборная выступила очень хорошо — не так, как на Евро-2020. Однако я все еще думаю, что у сборной России хорошее будущее.

— Многие называют чемпионат мира 2018 года лучшим в истории. Катар-2022 будет лучше?

— Всегда сложно делать какие-то громкие заявления. Но точно знаю, что Верховный комитет проделывает большую работу для этого. Любая страна, которая получает чемпионат мира, хочет сделать его лучшим в истории. Россия организовала крутой чемпионат мира, и Катар хочет почерпнуть от него лучшее, перенять опыт. Всегда есть к чему стремиться. У Катара, например, есть преимущество — страна небольшая, и будущий чемпионат мира станет самым компактным в истории. Каждый прочувствует атмосферу турнира. Это плюс и для сборных. В 1/8 финала этого Евро Нидерланды играли с Чехией в Будапеште, и я спрашивал у Франка [Де Бура], почему сборная решила отправиться в Венгрию лишь за день до игры. Он сказал, что таково мнение врача команды. А на мой взгляд, ехать нужно было минимум за два дня, так как погода в Венгрии сильно отличалась от голландской. В Катаре вообще не будет перелетов, условия будут одни и те же для всех. Это плюс и для фанатов: они смогут увидеть две игры за день. Но самое главное — атмосфера, которая будет царить в Дохе.

— Чемпионат мира пройдет зимой. Не все считают это хорошей идеей. А вы?

— Такого никогда не было, и, думаю, стоит попытаться. Обычно чемпионаты мира проходят сразу после окончания клубного сезона. Лучшие игроки планеты проводят кучу матчей, так как в том числе выступают в еврокубках. Они вымотаны — и физически, и ментально. А чемпионат мира в Катаре стартует в ноябре, так что футболисты будут свежи и полны сил. Уверен, это повлияет на качество футбола. Условный Месси к другим чемпионатам мира подходил, имея 50 игр за плечами, а сейчас он за сезон проведет только 20. Конечно, нельзя забывать и о климате. В ноябре и декабре в Катаре стоит отличная погода — 25 градусов тепла днем и 18 ночью. И потом, зимой постоянно проводят Кубок африканских наций, тоже крупный турнир — так что подобный опыт уже есть.

— Это будет последний чемпионат мира с 32 командами. Следующий — с 48 участниками. Как вы относитесь к расширению?

— Думаю, что 48 команд — звучит многовато, но давайте посмотрим, как все пройдет. Очевидно, что каких-то менее значимых матчей будет больше. Возьмем групповой этап Лиги чемпионов, где топ-клубы регулярно встречаются с менее статусными командами. Предположим, «Барселона» играет с каким-нибудь клубом из Словении, о котором я даже не слышал. Там счастливы, что к ним приезжает гранд, но для меня этот матч не интересен. То же самое будет и на чемпионате мира — условный Суринам в группе встретится с Бразилией. Будет мне интересно? Скорее всего, нет, так как результат я буду знать заранее. С другой стороны, для суринамцев это будет самая важная игра в истории — и это существенно для развития игры во всем мире. Так что нужно дождаться нового формата, увидеть своими глазами и только тогда сделать окончательные выводы.

Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28&nbsp;августа. Новогорск. Валерий Карпин.«Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь». Карпин — о первых тренировках сборной

Россия должна быть на ЧМ-2022

— На чемпионате мира-2018 Россия добралась до четвертьфинала, на Евро-2020 — не вышла из группы. Какой результат удивил вас сильнее?

— Как тот, так и другой. Три года назад вы преподнесли сюрприз, когда обыграли Испанию по пенальти, затем чуть не вышли в полуфинал. А сейчас другой сюрприз — Россия не дошла даже до 1/8 финала. Это разочаровывающий результат, ведь вы не заняли даже 3-е место в группе. У вас такая большая страна, в ней живет так много людей. Думаю, если вы сосредоточитесь на развитии молодежи, то у вас появятся звезды, играющие по всему миру. Такая крупная страна, как Россия, должна иметь сборную, которая входила бы в топ-5 сильнейших команд мира. У вас спортивная страна — вы известны победами в гимнастике, хоккее с шайбой и других видах. А в футбол Россия играет хуже, чем должна. Посмотрите на Нидерланды или Данию — это небольшие страны в сравнении с Россией, но они добиваются успеха.

— Как вы оцениваете шансы России на путевку в Катар?

— У вас плотная отборочная группа. Россия и Хорватия делят первое место, даже Кипр уже набрал четыре очка. Но Россия — фаворит в борьбе за второе место. Однако и Словакию со Словенией нелегко победить. Будет тяжело, но я не удивлюсь, если Россия выйдет на чемпионат мира. Напротив, для меня будет сюрпризом, если ваша сборная не попадет в Катар.

В Катаре голландцы не будут фаворитами

— А каковы шансы сборной Нидерландов на успех в Катаре?

— У нас замечательная сборная — Де Йонг, Вейналдум, Де Лигт, Депай, растет талантливое поколение. Мы можем удивить, но, думаю, в числе фаворитов — Бразилия, Аргентина, Франция, Германия, Англия. Нам еще нужно попасть на турнир, ведь Нидерланды уже проиграли один матч — Турции. В сентябре нас ждут встречи с Норвегией, Черногорией и Турцией. Если оступимся в них, то будет тяжело.

— В чем причина раннего вылета с Евро-2020?

— Мы легко преодолели группу, победили Австрию, Украину и Северную Македонию. С хорошим настроением готовились к матчу с Чехией, но проиграли. У нас мог бы быть легкий путь к финалу — если сравнивать с другой половиной сетки плей-офф. Однако мы вылетели, и это стало большим разочарованием. Может, нам не хватило энергии. Но заметьте, что у всех победителей Евро бывают тяжелые игры, когда нужно перебороть себя. Например, Италия на той же стадии чуть не проиграла Австрии, прошла ее только в овертайме. А Франция вылетела от Швейцарии. Многое решают и эпизоды. Если бы за 30 секунд до удаления Де Лигта с Чехией Мален реализовал выход один на один, то, может быть, Нидерланды вышли бы в четвертьфинал. Если бы Мален забил и мы выиграли, то никто не называл бы тот матч плохим. Теперь будем ждать, что сделает со сборной Луи ван Гал.

Квинси Промес. Фото Getty Images
Квинси Промес. Фото Getty Images
Квинси Промес.«Я же вам говорил, что Промес — средний игрок». Канчельскис — о победе «Спартака» над «Химками»

Промес и Тил

— Что вы думаете о Квинси Промесе? Полгода назад он вернулся в «Спартак». Вернется ли на прежний уровень?

— У него были неплохие матчи в сборной. Знаю, что когда он играл в России в первый раз, то был хорош. Может быть, он еще найдет себя. Но нельзя забывать о том, что судебное разбирательство еще не закрыто, оно может негативно влиять на Квинси. Надеюсь, когда все закончится, он снова будет много забивать.

— Другой связанный со «Спартаком» голландец Гус Тил сейчас в аренде в «Фейеноорде». В Москве он играл ниже своего уровня, а в этом сезоне уже забил семь мячей в девяти матчах и получил вызов в сборную. Что с ним происходит?

— Всегда нужно обращать внимание на окружение — на команду и на тренера, который знает, как тебя использовать. Например, Донни ван де Бек после перехода в «Манчестер Юнайтед» редко выходит в стартовом составе, однако он все еще остается хорошим футболистом. Похожая история в мои времена была с Яри Литманеном — он был классным игроком, но проявлял свои лучшие качества в соответствующей команде. Это Роналду и Месси можно дать мяч — и они решат исход игры. А я говорю именно о командных футболистах. Тил — работоспособный игрок, отличный парень, у него нет звездной болезни или чего-то подобного. В «Фейеноорде» работает Арне Слот — тренер, который прекрасно знаком с Тилом по АЗ. И он использует его верно. Тил в каждом матче ускоряется на 60 метров с мячом, создает опасность. В этом его сила.

— То есть в «Спартаке» его использовали не так, как нужно?

— Да, разумеется. Когда покупаешь футболиста, то должен понимать его лучшие качества. Никто не будет ставить Мбаппе в полузащиту. Тут то же самое.

Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси, Криштиану Роналду и&nbsp;Килиан Мбаппе.Самое невероятное лето: Месси ушел из «Барселоны», Роналду вернулся в «МЮ», Мбаппе в режиме ожидания

Месси заслуживает статуи у «Камп Ноу»

— Вы были шокированы переходом Месси в «ПСЖ»?

— Да. Не могу сказать, что не спал потом всю ночь, услышав это, но все равно был шокирован. И я рад, что это произошло. То, что творится с «Барселоной» и «Реалом», неправильно. У них огромные долги, однако они продолжают покупать футболистов. Представьте, что у вас компания, которая тратит большие суммы, но при этом глубоко залезла в кредит. Вы не выживете. То же самое и здесь. Хорошо, что испанская федерация начала уделять этому внимание. Но, конечно, болельщикам «Барселоны» жаль, что Месси не завершил игровую карьеру в Испании. «ПСЖ» — отличный вариант. Непривычно видеть его в другой футболке, но у «ПСЖ» она тоже красивая. Должен сказать, что также есть плюсы в игре за разные клубы, Месси сможет изучить культуру и традиции другой страны, проникнуться атмосферой Франции.

— Чего ждете от «Барселоны»?

— Они должны строить новую команду, уже без Месси. В «Барсе» достаточно молодых футболистов, которые могут победить кого угодно и стать чемпионами Испании. Уверен, Куман знает, что делать. Первые игры «Барселоны» в этом сезоне выглядят многообещающе. Любопытно, чего Де Йонг и Депай добьются в команде.

— Месси заслуживает прижизненного памятника у «Камп Ноу»?

— Безусловно. Ему нужно возвести самую большую статую у стадиона.

— А переименовывать стадион в «Лионель Месси Арену» рановато?

— Как «Амстердам Арену» в «Йохан Кройф Арену»? Месси сделал многое для «Барселоны», и может быть, в будущем стадион действительно назовут в его честь. Люди будут говорить о Лео еще долгие годы. Мы должны быть счастливы, что он наш современник.

Будет сюрпризом, если «Зенит» выйдет в плей-офф

— «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме». Как оцените жребий для российского клуба?

— Очень тяжелый. «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, очень хорошая команда. «Ювентус» тоже, хотя последний сезон провел не на должном уровне. С «Мальме» тоже будет тяжело — шведские команды всегда организованны и физически крепки. Будет огромный сюрприз, если «Зенит» займет хотя бы второе место в группе.

— На ваш взгляд, почему в Европе так мало российских игроков?

— У Англии тоже не так много игроков за рубежом. Думаю, дело в культуре, менталитете. Они не так легко адаптируются к другой стране. К тому же в российском футболе достаточно денег — это тоже влияет. У игроков рядом семья, друзья, хорошо платят, поэтому они остаются. Мне кажется, две вещи влияют на то, что российских футболистов за рубежом не так много: зарплаты в российских клубах и менталитет.

Футболисты "Зенита". Фото Getty Images
Футболисты «Зенита». Фото Getty Images
Легионеры &laquo;Динамо&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;: Себастьян Шиманьски и&nbsp;Йоррит Хендрикс.РФС за отмену лимита. Клубы не спешат соглашаться и обсуждают продажу мест для легионеров

Число легионеров в РПЛ надо сократить

— Почему РПЛ деградирует? Что нам нужно сделать, чтобы приблизиться к топ-5 лиг?

— Нужно начинать с молодежи, развивать талантливых игроков. Уверен, что вам необходимо вырастить суперзвезду, на которую будут смотреть дети и равняться на подобные успехи. В любом случае все начинается с образования. Нужно тратить деньги на детско-юношеский футбол, и лет через 5-10 лет вы увидите плоды этого вклада.

— В РПЛ есть лимит на легионеров — восемь в заявке. Не думаете, что это правило плохо влияет на развитие российских игроков?

— Думаю, что восемь — это много. Получается, если играют все иностранцы, то в основном составе выходят только три россиянина. А если отменить лимит полностью, то у российских игроков вообще не будет шансов — клубы будут покупать игроков откуда захотят. Мне нравится это правило, но я бы его поменял.

— Как?

— Если сократить число легионеров в заявке до пяти или шести, тогда российские футболисты будут играть чаще. Думаю, восемь — это много. Если еще трем иностранцам дать российский паспорт и выпустить всех в стартовом составе, то российские игроки вообще не будут играть. Если хотите улучшить российский футбол, то нужно сократить число легионеров до пяти-шести в заявке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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