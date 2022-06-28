Ветеран ЦСКА Пономарев отреагировал на возможный переход Оздоева в клуб из Саудовской Аравии

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в клуб из Саудовской Аравии.

«Оздоев правильно делает. В 29 лет вкалывать в российском футболе — идиотизм. В Саудовской Аравии он может спокойно поиграть еще года два-три. У нас требуется вкалывать, а там можно расслабиться. Да и зарплата там, наверное, другая», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Metaratings сообщил, что Оздоев может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. По данным источника, 29-летним россиянином интересуется «Аль-Хиляль».

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.