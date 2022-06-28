Пономарев — о возможном переходе Оздоева: «В Саудовской Аравии он может спокойно поиграть еще два-три года»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный переход бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в клуб из Саудовской Аравии.
«Оздоев правильно делает. В 29 лет вкалывать в российском футболе — идиотизм. В Саудовской Аравии он может спокойно поиграть еще года два-три. У нас требуется вкалывать, а там можно расслабиться. Да и зарплата там, наверное, другая», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее Metaratings сообщил, что Оздоев может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. По данным источника, 29-летним россиянином интересуется «Аль-Хиляль».
Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.
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11
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13
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14
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15
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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