В «Химках» заявили, что не заинтересованы в продаже Лантратова
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем голкипера команды Ильи Лантратова.
«Лантратов остается игроком «Химок». Если будут предложения, рассмотрим. Нам важно, чтобы Илья был первым номером. Это наше условие. Ни одного предложения у нас нет. Но мы не заинтересованы в продаже Лантратова. Это ошибочное мнение», — сказал Терюшков «СЭ».
Лантратов выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2 миллиона евро.
В минувшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
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Динамо – Ростов
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