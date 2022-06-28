В «Химках» заявили, что не заинтересованы в продаже Лантратова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем голкипера команды Ильи Лантратова.

«Лантратов остается игроком «Химок». Если будут предложения, рассмотрим. Нам важно, чтобы Илья был первым номером. Это наше условие. Ни одного предложения у нас нет. Но мы не заинтересованы в продаже Лантратова. Это ошибочное мнение», — сказал Терюшков «СЭ».

Лантратов выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.