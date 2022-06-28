Магомед Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Metaratings.

По данным источника, 29-летним россиянином интересуется «Аль-Хиляль». Сообщается, что клуб готов предложить футболисту выгодный контракт, но сам игрок еще не определился со своим будущим и у него есть предложения от других азиатских клубов.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.