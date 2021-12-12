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Виктор Гончаренко: «Мы хотели завершить круг на третьем месте»

23:07
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко оценил игру команды в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (0:0).

«Мы имели большое территориальное преимущество. Нам не хватало смелости в первой половине встречи. Во втором тайме она появилась. Ребята атаковали агрессивно, на высокой скорости. Мы очень хотели выиграть.

Молодые ребята себя проявили. Но нам не хватило завершающей передачи у чужих ворот, точного удара. Были предпосылки для этого. Но мы не использовали свои шансы. Считаю, что ребята наиграли на победу, несмотря на кадровые сложности.

Мы хотели завершить круг на третьем месте. Но нам помешали «качели». Мы могли ярко играть с сильным соперником, но терять очки с «Химками» или «Нижним Новгородом». Нам не хватало стабильности. Иногда ребята снижали уровень по отношению к сопернику. Такого делать нельзя. Мы всегда должны держать нужный уровень. Это позволило бы нам набрать важные очки», — цитирует тренера сайт нижегородцев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:0
Нижний Новгород
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Спаич (Стоцкий, 65 ) Чернов Ионов (Рейхмен, 83 ) Классон Якимов Сперцян Кривцов Ильин (Апеков, 83 )
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Миладинович Гоцук Козлов Горбунов (Пенчиков, 88) Шарипов (Сапета, 69) Калинский Балай (Косарев, 83) Сулейманов
Предупреждения
Сорокин 23, Мартынович 40, Классон 76, Апеков 90  -  Миладинович 62, Балай 74, Сапета 90
Судьи
Кукуляк (Калуга) Богданов (Верея) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Турбин (Дмитров) Кобзев (Москва)

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 1
Монако 0
1-й тайм

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/80527/

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Иван Шитик все материалы автора

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