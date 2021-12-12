Виктор Гончаренко: «Мы хотели завершить круг на третьем месте»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко оценил игру команды в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (0:0).
«Мы имели большое территориальное преимущество. Нам не хватало смелости в первой половине встречи. Во втором тайме она появилась. Ребята атаковали агрессивно, на высокой скорости. Мы очень хотели выиграть.
Молодые ребята себя проявили. Но нам не хватило завершающей передачи у чужих ворот, точного удара. Были предпосылки для этого. Но мы не использовали свои шансы. Считаю, что ребята наиграли на победу, несмотря на кадровые сложности.
Мы хотели завершить круг на третьем месте. Но нам помешали «качели». Мы могли ярко играть с сильным соперником, но терять очки с «Химками» или «Нижним Новгородом». Нам не хватало стабильности. Иногда ребята снижали уровень по отношению к сопернику. Такого делать нельзя. Мы всегда должны держать нужный уровень. Это позволило бы нам набрать важные очки», — цитирует тренера сайт нижегородцев.
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