«Локомотив» использовал наибольшее количество игроков в этом сезоне РПЛ
«Локомотив» использовал 30 игроков в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ, сообщает OptaIvan в Twitter.
Это является наибольшим показателем в РПЛ.
Меньше всех игроков использовали «Зенит» и «Крылья Советов» — по 22 игрока.
После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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