Александр Кержаков: «Хорошо, что уходим на перерыв не в упадническом настроении»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

— Игра сложилась так, как мы и ожидали. «Краснодар» больше атаковал. Нам приходилось больше обороняться. Естественно, мы рассчитывали на «стандарты». И сегодня у нас был момент, когда мы могли забить гол со «стандарта». Но, наверное, это не вытекало бы из хода встречи. Ничья в Краснодаре — хороший результат для нас. Дома в матче первого круга мы уступили по всем статьям (1:4), а сегодня здорово сыграли в обороне. Не допустили серьезных ошибок — это самое главное.

— В чем команда прибавила по сравнению с матчем первого круга?

— Мы сильно прибавили в самоотдаче, в желании, в скорости, в реакции на свои ошибки. В последних трех матчах это заметно, и это очень радует.

— Три матча «Нижний» играет без поражений. Жаль уходить сейчас на перерыв?

— Все, что ни делается, к лучшему. Сегодня был очень энергозатратный матч. Хорошо, что уходим на перерыв не в упадническом настроении. Уверен, что мы выполним поставленную перед нами задачу, и во второй части сезона мы постараемся чаще радовать наших болельщиков забитыми мячами и победами.

— На перерыв команда ушла на 13 месте, набрав одинаковое количество очков (по 19) с «Уралом» и «Арсеналом». Вы довольны промежуточным результатом?

— Неплохой результат. Хотя, конечно, всегда хочется большего. Но, анализируя наши прошедшие матчи, какие у нас были проблемы с составом, приходишь к выводу, что сегодня мы находимся на своем месте. В следующем году мы приложим все усилия, чтобы подняться выше.