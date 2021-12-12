Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Кержаков: «Хорошо, что уходим на перерыв не в упадническом настроении»

23:05
Теги:

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

— Игра сложилась так, как мы и ожидали. «Краснодар» больше атаковал. Нам приходилось больше обороняться. Естественно, мы рассчитывали на «стандарты». И сегодня у нас был момент, когда мы могли забить гол со «стандарта». Но, наверное, это не вытекало бы из хода встречи. Ничья в Краснодаре — хороший результат для нас. Дома в матче первого круга мы уступили по всем статьям (1:4), а сегодня здорово сыграли в обороне. Не допустили серьезных ошибок — это самое главное.

— В чем команда прибавила по сравнению с матчем первого круга?

— Мы сильно прибавили в самоотдаче, в желании, в скорости, в реакции на свои ошибки. В последних трех матчах это заметно, и это очень радует.

— Три матча «Нижний» играет без поражений. Жаль уходить сейчас на перерыв?

— Все, что ни делается, к лучшему. Сегодня был очень энергозатратный матч. Хорошо, что уходим на перерыв не в упадническом настроении. Уверен, что мы выполним поставленную перед нами задачу, и во второй части сезона мы постараемся чаще радовать наших болельщиков забитыми мячами и победами.

— На перерыв команда ушла на 13 месте, набрав одинаковое количество очков (по 19) с «Уралом» и «Арсеналом». Вы довольны промежуточным результатом?

— Неплохой результат. Хотя, конечно, всегда хочется большего. Но, анализируя наши прошедшие матчи, какие у нас были проблемы с составом, приходишь к выводу, что сегодня мы находимся на своем месте. В следующем году мы приложим все усилия, чтобы подняться выше.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:0
Нижний Новгород
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Спаич (Стоцкий, 65 ) Чернов Ионов (Рейхмен, 83 ) Классон Якимов Сперцян Кривцов Ильин (Апеков, 83 )
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Миладинович Гоцук Козлов Горбунов (Пенчиков, 88) Шарипов (Сапета, 69) Калинский Балай (Косарев, 83) Сулейманов
Предупреждения
Сорокин 23, Мартынович 40, Классон 76, Апеков 90  -  Миладинович 62, Балай 74, Сапета 90
Судьи
Кукуляк (Калуга) Богданов (Верея) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Турбин (Дмитров) Кобзев (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 1
Монако 0
1-й тайм

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Серега — крутой гитарист!» Судья Карасев летом выступит на рок-фестивале с Metallica
В МИД РФ заявили о переброске Западом на Украину «боевиков»
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры