Ветеран ЦСКА заявил, что Витория должен подать в отставку после поражения «Спартака» от «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» разгромную победу «Зенита» над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.

«Безобразие. Все время говорю, что у «Спартака» нет обороны, — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — В первую очередь защиту организовывают все команды. Их нельзя даже научить играть в обороне. Предугадывать действия соперника сложно. Азмун — редкий игрок, бриллиант, вот такого качества футболист нужен «Спартаку». Мне стыдно за московскую команду, жалко болельщиков красно-белых».

Также заслуженный мастер спорта высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Руя Витории.

«Витории надо уходить, если он так действует. Ребята у него вообще не умеют играть в обороне. Люди внизу не умеют отнимать мячи, только хватая за туловище соперников. В мои времена такого и рядом не было, это считалось неприличным», — добавил Пономарев.

Поражение от «Зенита» (1:7) стало самым крупным для «Спартака» в истории чемпионата России.