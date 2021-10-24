Ветеран ЦСКА заявил, что Витория должен подать в отставку после поражения «Спартака» от «Зенита»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» разгромную победу «Зенита» над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.
«Безобразие. Все время говорю, что у «Спартака» нет обороны, — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — В первую очередь защиту организовывают все команды. Их нельзя даже научить играть в обороне. Предугадывать действия соперника сложно. Азмун — редкий игрок, бриллиант, вот такого качества футболист нужен «Спартаку». Мне стыдно за московскую команду, жалко болельщиков красно-белых».
Также заслуженный мастер спорта высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Руя Витории.
«Витории надо уходить, если он так действует. Ребята у него вообще не умеют играть в обороне. Люди внизу не умеют отнимать мячи, только хватая за туловище соперников. В мои времена такого и рядом не было, это считалось неприличным», — добавил Пономарев.
Поражение от «Зенита» (1:7) стало самым крупным для «Спартака» в истории чемпионата России.
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