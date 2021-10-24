«Спартак» получал по семь только чемпионате Москвы и Лиге чемпионов
Поражение от «Зенита» со счетом 1:7 стало для «Спартака» самым крупных в матчах на высшем уровне на внутренней арене. За последние 80 лет красно-белые всего во второй раз позволили соперникам отправить в свои ворота семь мячей. До сине-бело-голубых подобное достижение записал на свой счет «Ливерпуль» в Лиге чемпионов-2017/18.
Еще дважды в своем истории спартаковцы пропускали по семь голов в рамках чемпионата Москвы. В 1924 году «Красная Пресня» (одно из предыдущих названий клуба) уступила ПКМСФК — 0:7, а спустя 17 лет «Спартак» уже под нынешним названием был разгромлен «Динамо» — 1:7.
Самые крупные поражения «Спартака» на высшем уровне
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
07.12.2017
|
Лига чемпионов
|
Ливерпуль
|
Ливерпуль
|
0:7
|
24.10.2021
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
1:7
|
10.06.1984
|
Чемпионат СССР
|
Москва
|
СКА Р
|
1:6
|
27.05.1945
|
Чемпионат СССР
|
Москва
|
Торпедо
|
0:5
|
30.08.1946
|
Чемпионат СССР
|
Москва
|
Динамо
|
0:5
|
02.06.1949
|
Чемпионат СССР
|
Ленинград
|
Зенит
|
0:5
|
02.08.1964
|
Чемпионат СССР
|
Москва
|
Торпедо
|
0:5
|
02.10.2002
|
Лига чемпионов
|
Ливерпуль
|
Ливерпуль
|
0:5
|
11.08.2012
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
0:5
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