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«Спартак» получал по семь только чемпионате Москвы и Лиге чемпионов

21:27

Поражение от «Зенита» со счетом 1:7 стало для «Спартака» самым крупных в матчах на высшем уровне на внутренней арене. За последние 80 лет красно-белые всего во второй раз позволили соперникам отправить в свои ворота семь мячей. До сине-бело-голубых подобное достижение записал на свой счет «Ливерпуль» в Лиге чемпионов-2017/18.

Еще дважды в своем истории спартаковцы пропускали по семь голов в рамках чемпионата Москвы. В 1924 году «Красная Пресня» (одно из предыдущих названий клуба) уступила ПКМСФК — 0:7, а спустя 17 лет «Спартак» уже под нынешним названием был разгромлен «Динамо» — 1:7.

Самые крупные поражения «Спартака» на высшем уровне

Дата

Турнир

Город

Соперник

Счет

07.12.2017

Лига чемпионов

Ливерпуль

Ливерпуль

0:7

24.10.2021

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Зенит

1:7

10.06.1984

Чемпионат СССР

Москва

СКА Р

1:6

27.05.1945

Чемпионат СССР

Москва

Торпедо

0:5

30.08.1946

Чемпионат СССР

Москва

Динамо

0:5

02.06.1949

Чемпионат СССР

Ленинград

Зенит

0:5

02.08.1964

Чемпионат СССР

Москва

Торпедо

0:5

02.10.2002

Лига чемпионов

Ливерпуль

Ливерпуль

0:5

11.08.2012

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Зенит

0:5

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 1
Реал 2
Матч завершен

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 7
Спартак 1
Матч завершен

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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