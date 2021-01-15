Верховный суд РФ посчитал посещение футбольного матча уважительной причиной ухода с работы

Верховный суд РФ посчитал спланированную и организованную поездку на футбольный матч уважительной причиной для ухода с рабочего места до окончания трудовой смены: если сотрудник предупредил руководителя и тем более согласился на недоплачиваемый отпуск, то засчитывать ему прогул не за что, сообщает сайт РАПСИ.

При этом высшая инстанция отметила, что факт якобы грубого нарушения трудовой дисциплины обязан доказывать именно работодатель, а суды должны всесторонне и объективно подходить к трудовым спорам, а не приходить к абстрактным выводам.

ВС также напомнил, что в РФ запрещена трудовая дискриминация, в том числе наказание за активную профсоюзную деятельность сотрудника.

Высшая инстанция изучила дело жителя Ейска, которого уволили за прогул из-за поездки на футбольный матч. Заявитель отмечал, что в тот день он ушел с работы пораньше по согласованию с руководством: профсоюзная организация заранее купила билеты на игру в Ростове-на-Дону и заказала автобус, истец получил устное разрешение на предоставление ему четырехчасового отпуска без сохранения зарплаты, ему выдали бланк соответствующего заявления, который он заполнил и оставил на рабочем столе начальника. При этом на предприятии сложилась почти двадцатилетняя традиция именно таким способом отпрашиваться с работы и никогда визирование заявления у директора не требовалось, указал уволенный сотрудник.

Однако Ейский городской суд в восстановлении на работе отказал, посчитав, что истец ушел с рабочего места самовольно, а Краснодарский краевой суд оставил это решение без изменения.