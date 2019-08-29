Василий Кикнадзе: «Локомотив» сделал приобретения, которые должны помочь прилично выступить в Лиге чемпионов»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью «Известиям» отметил, что понимает, как оптимизировать финансовое состояние клуба. Также он считает, что только время покажет, сделают ли новички чемпионат России сильнее.

— В текущем сезоне клубы РПЛ потратили на трансферы более 200 миллионов евро. Это гораздо больше, чем в предыдущих сезонах. С чем это связываете?

— С чем это связано у нас в клубе, я понимаю. С чем это связано у остальных, надо спросить у них.

— С чем связано у вас?

— Мы твердо понимаем, как оптимизировать наше финансовое состояние и развивать коммерческую составляющую. Мы сделали ровно те приобретения, которые должны помочь нам прилично выступить в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке России.

— Можно ли сказать, что покупки клубов РПЛ нынешним летом сделали чемпионат сильнее?

— Это покажет только практика. Надо смотреть, как пойдет сезон. Первые итоги в декабре, когда мы с вами сможем сказать: «О, трансферы сыграли, посмотрите, насколько интереснее стал чемпионат» или «О, деньги то зря потратили».

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