«ВАР не нужен! Пусть Матюнин нас больше не судит!». Президент «Урала» о голе Дзюбы, который засчитали ошибочно

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал экспертно-судейской комиссии РФС о том, что гол «Зенита» в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ (1:1) был забит с нарушением правил. В моменте с забитым на четвертой минуте голом Артем Дзюба оказался в офсайде.

— На а что я вам нового скажу? Я же одним из первых заявил: «Я против ВАР. Он не нужен»! Вы думаете, я поменял свое мнение что ли? Нет! На ВАРе сидят те же люди, которые тоже ошибаются. Просто Матюнин это делает уже не в первый раз. Я никак понять не могу... То с «Рубином», то с «Зенитом». Оба раза он сидел на ВАРе. Два решения против нас. Я очень рад, что нашу правоту сейчас признали. Больше я ничего комментировать не хочу! Есть судейский комитет, он разберется. Я никуда обращаться не собираюсь.

— Хотите, чтобы Матюнин больше не работал на играх «Урала»?

— Да, я этого хочу. Наверное, есть такое правило. Я сейчас ни на что не намекаю. Просто так бывает... Ну не получается у него судить наши матчи. Ну что тут сделаешь? Бывает... Он когда и в поле работает, постоянно какие-то странные решения принимает. Пусть лучше Матюнин судит другие команды. Каждый имеет право на ошибку. Но в нашем случае их многовато с его стороны...

— Как его нужно наказать?

— Не знаю. Есть судейский комитет. Можно, конечно, отстранять. Но кто тогда будет судить? Надо терпением запастись, наверное. Не знаю. Это не моя забота.

— Болельщики после игры шутили, что ВАР подсуживал «Зениту».

— У каждого человека свое мнение. Самое важное, чтобы судьи поняли: они не самые главные на поле. Арбитры должны помогать футболистам, а не мешать им!

— Матюнин как-то объяснил вам свое решение?

— Нет, ничего он мне не говорил. (Виталий Айрапетов)