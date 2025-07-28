Дркушич — о ничьей «Зенита» с «Рубином»: «Мы просто отдали инициативу в первые 15 минут второго тайма»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич подвел итоги матча против «Рубина» (2:2) во втором туре РПЛ.

- Очень обидно пропустить гол на последней минуте матча. Думаю, сыграли хорошо первый тайм. Потом, в самом начале второго, пропустили гол. Это всегда тяжело. И потом, не знаю почему, мы просто отдали инициативу «Рубину» в первые 15 минут второго тайма. После этого у нас были моменты для того, чтобы забить третий гол, где, если бы мы забили, я думаю, все было бы определено. И, конечно, в концовке «Рубин» благодаря своим болельщикам забил этот второй мяч, — приводит слова Дркушича пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые дома примут ЦСКА. Матч пройдет 3 августа. «Рубин» 4 августа на своем поле сыграет с «Сочи».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.