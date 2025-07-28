Рахимов — о ничьей с «Зенитом»: «Когда на 90 минуте сравниваешь счет с таким соперником — это радость»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил итоги матча 2-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

«Оба тайма не были плохими, просто дарить нельзя такие моменты против такого соперника. Длинная простая передача, когда был назначен пенальти — нельзя полностью поворачиваться спиной и не контролировать полет мяча. Если не контролируешь, он может попасть в любое место. К несчастью, попал в руку. Это ошибка. Второй гол мы получили на открытом мяче, два защитника располагаются в совершенно свободных зонах, они делают движение вперед при длинной передаче за спину. Такие моменты дарить нельзя, а там сразу великолепное исполнение — подача и удар головой. Нельзя охранять воздух, мы должны играть за линией мяча, более компактно и близко к сопернику, вступать в единоборство.

Во втором тайме многое изменилось. Но после 75 минуты мы опять сделали то же самое, и сопернику удавалось давать проникающие передачи. Наши голы — это награда за то, что они в течение всего тайма бились. Когда ты на 90 минуте сравниваешь счет с таким соперником — это радость», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

«Зенит» по ходу встречи вел со счетом 2:0. Ничью казанцам принес гол Даку, о трансфере которого сине-бело-голубые не сумели договориться в летнее трансферное окно.

«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.