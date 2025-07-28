Источник: «Спартак» предложил 15 миллионов евро за экс-игрока «Зенита» Артура

Вингер «Ботафого» Артур может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает UOL.

По сведениям источника, красно-белые предложили за 27-летнего бразильца 15 миллионов евро. В бразильском клубе пока не ответили на предложение.

Артур выступал за «Зенит» с января 2024 по январь 2025 год. На его счету 7 голов и 6 результативных передач в 36 матчах за петербургский клуб.

За «Ботафого» Артур провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.