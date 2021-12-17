Ваноли стал 15-м тренером «Спартака» при Федуне
10:49
«Спартак» объявил о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. Контракт с тренером рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
Отметим, что Ваноли стал 15-м тренером «Спартака» при Леониде Федуне, который стал владельцем московского клуба в 2004 году. С тех пор команду возглавляли: Невио Скала, Александр Старков, Владимир Федотов, Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп, Валерий Карпин, Унаи Эмери, Дмитрий Гунько, Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера, Олег Кононов, Доменико Тедеско и Руй Витория.
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