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Кавазашвили о назначении Ваноли главным тренером «Спартака»: «Глупое решение»

Кавазашвили назвал глупым решение «Спартака» назначить Ваноли главным тренером
10:46
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«Ваноли был помощником у тренера. Это ни о чём не говорит. Приглашение Ваноли — глупое решение, но хозяин-барин: творит, что хочет.

Но очень плохо, что нет контроля со стороны РФС. На бумаге есть профсоюз тренеров и футболистов, а толку-то? Они не защищают. За рубежом сейчас профсоюзы встали бы на дыбы и наказали Федуна за своевольность: за 16 лет уже 19-й раз меняют тренеров», — приводит «Чемпионат» слова Кавазашвили.

«Спартак» объявил о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. До Ваноли «Спартак» тренировал португалец Руй Витория, который работал с командой с мая 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4548211-glupoe-reshenie-kavazashvili-o-naznachenii-vanoli-na-post-glavnogo-trenera-spartaka.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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