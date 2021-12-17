Кавазашвили о назначении Ваноли главным тренером «Спартака»: «Глупое решение»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«Ваноли был помощником у тренера. Это ни о чём не говорит. Приглашение Ваноли — глупое решение, но хозяин-барин: творит, что хочет.



Но очень плохо, что нет контроля со стороны РФС. На бумаге есть профсоюз тренеров и футболистов, а толку-то? Они не защищают. За рубежом сейчас профсоюзы встали бы на дыбы и наказали Федуна за своевольность: за 16 лет уже 19-й раз меняют тренеров», — приводит «Чемпионат» слова Кавазашвили.

«Спартак» объявил о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. До Ваноли «Спартак» тренировал португалец Руй Витория, который работал с командой с мая 2021 года.