Баринов: «Не верю в хороший результат при Ваноли, это тряска кошельков»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«В «Спартаке» не меняется заведующий, а в «Локомотиве» все время меняют командиров. То, что каждый командир будет менять тренера, это понятно. Но результат будет тот же. Проблема «Спартака» не тренере, а внутри так, как и в «Локо». Да, Каррера тоже итальянец, но то чемпионство — совпадение массы факторов, почти случайных. То, что начал Аленичев, Федун его невзлюбил. Каррера же ничего нового не внес, он просто продолжал, не мешал ребятам работать, вот и стали чемпионами. Так сошлись звезды. Я все равно за наших тренеров, за тех, кто знает наш футбол», — сказал Баринов «СЭ».

Валерий Баринов добавил, что Руй Витория — хороший тренер, и что ему надо было дать ещё год-другой поработать в клубе, учитывая, что команда его хотела.

«Сейчас придет Ваноли, надеюсь, не будет, как в «Локомотиве», что полкоманды переломается. В хороший результат я не верю. Вот дают некоторым клубам иностранных тренеров, эти клубы умирают. Результата от иностранцев пока нет. Да, есть Шварц, но и там есть совокупность факторов, которые благоволят тому, где сейчас «Динамо». Посмотрим. Хочется, чтобы появилось хотя бы один-два клуба, которые могли бы сопротивляться «Зениту». Но в успех от назначения Ваноли я не верю, это тряска кошельков: можем купить этого тренера и этого. А смысл?», — добавил Баринов.

17 декабря Паоло Ваноли стал официальным главным тренером «Спартака», сменив на этом посту Руя Виторию. По информации «СЭ», зарплата итальянского специалиста составит 1,5 миллиона евро в год.