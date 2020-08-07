Валерий Карпин: «Меня оштрафовали за упрек. То есть мы в 37-м году живем. Видимо, в следующий раз поеду в ГУЛАГ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал решение КДК РФС оштрафовать его за критические высказывания по поводу возобновления сезона-2019/20. После игры с «Оренбургом» Карпин возмутился условиями, в которых проходят матчи и процитировал Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».

— Как оказалось, по деловой репутации РПЛ бьет все, даже мои заявления «в воздух», — сказал Карпин в передаче «Коммент Шоу» на YouTubе. — Меня оштрафовали за то, что я не открытым текстом, но упрекнул лигу. За упрек! То есть упрекать у нас нельзя! Из того, что пришло в заключении. То есть мы в 37-м году живем, видимо, и поеду в ГУЛАГ в следующий раз. Я еще готов заплатить 200 тысяч, допустим, но еще раз сказать, что это неправильно!