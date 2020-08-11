Мнение знаменитого тренера Валерия Газзаева об арбитрах матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василии Казарцеве и Алексее Еськове.

— Валерий Георгиевич, «Спартак» рассматривает возможность снятия с чемпионата из-за судейского заговора. Ваше мнение о ситуации?

— Сниматься с чемпионата, конечно же, не надо. Это несерьезный разговор. Заговора против «Спартака» нет, а проблема заключается в крайне низкой квалификации российских судей, — сказал Газзаев в интервью «СЭ». — Обратите внимание, у нас каждый тур происходят грубые судейские ошибки, из-за которых мы обсуждаем не качество футбола, мастерство игроков и работу тренеров, а исключительно решения арбитров. Это говорит о некачественной работе рефери. Причем с недавних пор на помощь главному арбитру и его ассистентами пришли два видеонаблюдателя, но и они не справляются. Значит, пришло время задуматься о квалификации наших арбитров. Они не успевают за эпизодами, судят непоследовательно, да ещё и, как выяснилось, не до конца разобрались в принципах работы ВАР, что показала ситуация в матче «Спартак» — «Сочи».

На мой взгляд, следует отстранить Казарцева и Еськова от судейства навсегда, чтобы это стало уроком для всех остальных, и закрыть уже этот скандал. После чего взяться за усердную работу над повышением квалификации судей. Иначе для чего мы тогда пригласили возглавить наш судейский корпус одного из лучших судей мира?! Пусть он выполняет свою работу и повышает уровень наших арбитров. Если каждый раз водить судей на полиграф — куда это годится? Качество судейства от этого не улучшится. Неслучайно российские арбитры не судят чемпионаты мира и Европы, высокие стадии еврокубков. Ситуацию надо менять. Количество судейских ошибок должно сокращаться. Давайте говорить о футболе, а не о судействе! (Дмитрий Симонов)