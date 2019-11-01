Валерий Газзаев: «В наших силах сделать россиян самой спортивной нацией в мире»

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев принял участие в работе секции «Общественное здоровье» форума «Сообщество». В своем выступлении парламентарий подчеркнул необходимость ежедневных занятий спортом — не менее получаса в день.

— Президент неоднократно говорил о том, что главная цель России — это сбережение народа. Особенно с учетом демографии. Им была поставлена четкая задача — довести в ближайшем будущем количество граждан, занимающихся спортом, до 55%.

С моей точки зрения, это абсолютно реально. Спорт несет в себе очень важную социальную и воспитательую нагрузку. И нам необходимо формировать культуру здорового образа жизни, чтобы человек каждый день, пусть немного времени, но тратил на физические упражнения, — от получаса, часа времени.

Спорт — это ведь не только здоровье, это заряд бодрости и позитива. Если регулярные занятия спортом станут нормой, то здоровье нации укрепится, а, значит, будет меньше вредных привычек у населения.

Мне очень нравится тенденция, что население стало больше внимания уделять спорту. Развивается фитнес-индустрия, все больше граждан ходят в тренажерные залы, во многих городах появилась прекрасная инфраструктура для занятий массовым спортом. Однако, конечно, есть и проблемы, особенно в регионах. И нужно делать все, для привлечения людей к занятиям именно массовым спортом, нужна пропаганда здорового образа жизни, начиная с детского сада.

У России великие спортивные традиции, и в наших силах сделать россиян самой спортивной нацией в мире, — заявил Газзаев.

В ходе работы секции Газзаев также получил благодарность от благотворительного фонда «Быть добру» за материальную поддержку проведения форума «Без границ» для людей с ограниченными возможностями.