Валерий Газзаев: «Если сезон в РПЛ не доиграют, то в следующем сезоне в премьер-лиге будет 18 команд»

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев рассказал о необходимости расширения РПЛ. По его мнению, данные реформы было необходимо провести еще шесть лет назад.

— Если сезон в РПЛ не доиграют, то в следующем сезоне в премьер-лиге будет 18 команд. Я об этом говорил еще 6 лет назад. Уже тогда надо было проводить глобальные реформы. Добавлять в премьер-лигу две команды. ФНЛ увеличить до 36 участников по географическому принципу, что сильно сократит транспортные расходы. Получим 54 профессиональных клуба. Остальные команды — любительские и полупрофессиональные. Надо учитывать, что сегодня 88 процентов команд финансируются из государственного бюджета, а сейчас мировая экономика просела из-за коронавируса. Поэтому не все клубы смогут выжить в таких условиях — просто не выдержат с финансовой точки зрения.

Раз и навсегда надо прекратить разговоры о возвращении к системе весна- осень. А то чересчур умные люди выступают с такими предложениями... Я этого не понимаю. Какие мы получим преимущества, если вновь начнем играть по прежней схеме? К возвращению на предыдущую систему призывают только те, кто ничего не добивается в нашем чемпионате. Вот и ищут оправдание в системе осень-весна.

Послушайте, а как тогда вся Европа играет? Они что там — идиоты что ли? Мы сейчас находимся в европейском календаре. При системе весна-осень у нас 10 месяцев продолжается чемпионат, каждые два года из-за ЧМ и ЧЕ приходится приостанавливать первенство...(Виталий Айрапетов)

Валерий Газзаев: «18 команд в РПЛ — уже победа. Я об этом говорил еще шесть лет назад»