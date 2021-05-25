Валерий Баринов: «Спартак» взял очередного попрыгунчика. Мне кажется, Руй Витория не доработает сезон»

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» оценил решение назначить на пост главного тренера «Спартака» португальского специалиста Руя Виторию.

«Когда такая свистопляска идет вокруг, ничего хорошего не будет. «Спартаку» нужен нормальный тренер, лучше наш какой-нибудь. Нужен стабильный, крепкий тренер, который бы начал строить команду и отбросил всю шелуху от клуба. Тогда будет результат. А так, взяли очередного попрыгунчика. Он неплохой специалист, но вряд ли он выдержит давление в «Спартаке». Мне кажется, что он не доработает сезон. Если у него все получится, я буду только рад. Потому что стране нужны нормальные клубы и нормальный футбол», — сказал Баринов «СЭ».

Баринов также считает, что на Виторию будут давить обязательным чемпионством в 100-летний юбилей «Спартака»

«Все, что сейчас происходит — это соревнование кошельков. Все требуют тренера из заграницы. А успешных то было совсем немного. «Зенит» по кошельку никто не перебьет, а тут будет давление. Нужен мощный тренер, который бы плевал на все и выстраивал свою игру. А так... Через год прогонят. Сейчас на Виторию будут давить, чтобы он в первый же сезон стал чемпионом в 100-летний юбилей. А с кем там чемпионство-то брать?», — добавил Баринов.

Последним клубом 51-летнего португальца был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020-го. Ранее он возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

Витория — двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии и Суперкубка страны, победитель Кубка португальской лиги, чемпион Саудовской Аравии и обладатель Суперкубка страны.

(Артем Бухаев)