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Тарханов считает, что Витория способен вернуть команде спартаковский стиль

18:25
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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал «СЭ» назначение на пост главного тренера «Спартака» португальского специалиста Руя Витории.

«Я не могу оценить Виторию как тренера, я за ним не следил. Я знаю, что он работал в «Бенфике». Португальцы исповедуют комбинационный футбол. Пока при всех тренерах исторического спартаковского стиля у команды не было. И Тедеско, и Каррера старались, но это был не тот футбол. Может быть, Руй Витория вернет этот стиль команде. Я думаю, что он способен вернуть этот футбол команде. Я смотрю португальский чемпионат, мне интересно наблюдать за их командами. Там всё быстро, комбинационно», — сказал Тарханов «СЭ».

Также Тарханов предположил, как Витория может справиться с давлением в «Спартаке».

«Все зависит от того, как Витория себя поставит. Если он покажет себя правильно — люди поймут, что он может дать результат. Тренеров критикуют всегда. Каждый хочет привести своего человека. Если он тренировал «Бенфику», то определенно умеет справляться с давлением. В Португалии давление еще сильнее, чем в России», — добавил Тарханов.

Последним клубом 51-летнего португальца был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который Витория покинул в декабре 2020-го. Ранее он возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

(Владимир Пушкарев)

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