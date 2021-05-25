Тарханов считает, что Витория способен вернуть команде спартаковский стиль

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал «СЭ» назначение на пост главного тренера «Спартака» португальского специалиста Руя Витории.

«Я не могу оценить Виторию как тренера, я за ним не следил. Я знаю, что он работал в «Бенфике». Португальцы исповедуют комбинационный футбол. Пока при всех тренерах исторического спартаковского стиля у команды не было. И Тедеско, и Каррера старались, но это был не тот футбол. Может быть, Руй Витория вернет этот стиль команде. Я думаю, что он способен вернуть этот футбол команде. Я смотрю португальский чемпионат, мне интересно наблюдать за их командами. Там всё быстро, комбинационно», — сказал Тарханов «СЭ».

Также Тарханов предположил, как Витория может справиться с давлением в «Спартаке».

«Все зависит от того, как Витория себя поставит. Если он покажет себя правильно — люди поймут, что он может дать результат. Тренеров критикуют всегда. Каждый хочет привести своего человека. Если он тренировал «Бенфику», то определенно умеет справляться с давлением. В Португалии давление еще сильнее, чем в России», — добавил Тарханов.

Последним клубом 51-летнего португальца был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который Витория покинул в декабре 2020-го. Ранее он возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

(Владимир Пушкарев)