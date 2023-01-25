Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:11

В «Вероне» заявили, что не принимают условия ЦСКА по Гайчу

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку в комментарии для «СЭ» рассказал, на каком этапе находятся переговоры по возможной аренде нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

20 января сообщалось, что итальянский клуб может арендовать 23-летнего аргентинца до конца сезона с правом выкупа.

«Переговоры до сих пор тяжелые и долгие. ЦСКА хочет отпустить Гайча только на тех условиях, которые мы не принимаем», — сказал Маррокку «СЭ».

В сезоне-2022/23 Гайч забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 1,8 миллиона евро.

Адольфо Гайч
Футбол
РПЛ
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
Подозреваемый в педофилии психолог упал с крыши во время задержания и погиб
Рогов: планы ВСУ осуществить широкое наступление в Запорожской области сорваны
Антонов рассказал о последствиях приема Украиной американских танков Abrams
Фрегат «Адмирал Горшков» провел учение по применению гиперзвукового оружия
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Сафонов: «Конечно, хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но от меня ничего не зависит»
Сафонов рассказал, что изменилось в «Краснодаре» с приходом Илича
Сафонов о первом матче «Краснодара» на сборах: «Пока рано делать выводы, мы только познакомились с новым тренером»
Дедлайн по вопросу вероятного перехода защитника БАТЭ Волкова в «Химки» намечен на 14 февраля
Тавареш официально в «Спартаке», «Локомотив» зовет защитника «Бенфики», Модрич отказался переходить в «Аль-Наср»
Агент Николсона опроверг информацию об интересе «Салернитаны»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дедлайн по вопросу вероятного перехода защитника БАТЭ Волкова в «Химки» намечен на 14 февраля

Агент Акаев: «Из чемпионата Франции у меня интересовались Черниковым и Карпукасом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости