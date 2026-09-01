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Представитель Баринова рассказал, что игрок мог перейти из ЦСКА в АЕК

Игнат Заздравин
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассказал, что футболист в летнее трансферное окно мог перейти в АЕК.

Главным тренером греческого клуба является Марко Николич, под руководством которого Баринов ранее выступал за «Локомотив».

— У него было желание перейти и попробовать себя в Европе. Плюс тренер, который прекрасно его знает и на него рассчитывал. Скажем так, не было активности от АЕКа, было первое предложение, на которое ЦСКА ответил отказом. В ЦСКА думали, что предложение не то чтобы увеличат, но будет какой-то диалог. Но на первом предложении все закончилось, диалога не получилось, — приводит слова Кузьмичева matchtv.ru.

В августе 29-летнему футболисту диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки, а также повреждение внутренней боковой связки.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года. Он сыграл 20 матчей за новую команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Источник: matchtv.ru
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Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК АЕК (Афины)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
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 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
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 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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