Представитель Баринова рассказал, что игрок мог перейти из ЦСКА в АЕК

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассказал, что футболист в летнее трансферное окно мог перейти в АЕК.

Главным тренером греческого клуба является Марко Николич, под руководством которого Баринов ранее выступал за «Локомотив».

— У него было желание перейти и попробовать себя в Европе. Плюс тренер, который прекрасно его знает и на него рассчитывал. Скажем так, не было активности от АЕКа, было первое предложение, на которое ЦСКА ответил отказом. В ЦСКА думали, что предложение не то чтобы увеличат, но будет какой-то диалог. Но на первом предложении все закончилось, диалога не получилось, — приводит слова Кузьмичева matchtv.ru.

В августе 29-летнему футболисту диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки, а также повреждение внутренней боковой связки.

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года. Он сыграл 20 матчей за новую команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.