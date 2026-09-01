Дегтярев: «Перспективы снятия санкций с российского футбола есть»

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что допуск российских сборных по волейболу, гандболу и водному поло может повлиять на ситуацию с возвращением команд в других игровых видах спорта, включая футбол и баскетбол.

«Во всех этих случаях мы уверены в своей правоте, а также в том, что недопуск в этих видах спорта продиктован дискриминационными мотивами. Впереди борьба за наши сборные в футболе, баскетболе и других командных видах. Перспективы есть, первопроходцами уже стали волейбол, гандбол и водное поло», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Министр также отметил, что российская сторона выиграла ряд судебных разбирательств по вопросам допуска спортсменов, в том числе в лыжном спорте, санном спорте и бобслее. Еще несколько исков ожидают рассмотрения в Спортивном арбитражном суде.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных соревнований с 2022 года. Ранее РФС оспаривал это решение в CAS, однако его иски не были удовлетворены.

Позднее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщал, что организация рассматривает возможность повторного обращения в CAS по вопросу допуска российских команд к международным турнирам.