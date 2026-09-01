Кисляк пообещал Акинфееву постараться восстановиться к матчу ЦСКА с «Зенитом»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал видео с полузащитником армейцев Матвеем Кисляком.

Видео из тренажерного зала, в котором занимаются футболисты, появилось в Telegram-канале Акинфеева.

Акинфеев: — Друзья, всем привет. Ну что, мы в тренажерном зале, на «ВЭБ Арене». Смотрите, кто рядышком со мной тренируется. Кис, как дела у тебя?

Кисляк: — Все хорошо. Восстанавливаемся.

Акинфеев: — К «Зениту» будешь готов?

Кисляк: — Постараемся.

Акинфеев: — Постарается к «Зениту» быть готовым.

21-летний хавбек получил травму в первом тайме игры с «Акроном» (2:2) в 6-м туре РПЛ и был заменен. Позже руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что у игрока предварительно диагностирован ушиб крестцово-подвздошного сустава.

В этом сезоне Кисляк провел 8 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

ЦСКА в 7-м туре РПЛ на выезде сыграет с «Зенитом» в субботу, 5 сентября. Начало — в 16.30 по московскому времени.