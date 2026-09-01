Источник: «Локомотив» арендует Мостового у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, перед этим 28-летний футболист на один год продлит контракт с «Зенитом». Клубу разделят поровну его зарплату на время аренды.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он трижды выходил на поле во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 80 минут, и ни разу не отметился результативными действиями.

Действующий контракт Мостового с «Зенитом» истекает летом 2027 года. Портал Transermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 3,5 миллиона евро.