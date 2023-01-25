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Дедлайн по вопросу вероятного перехода защитника БАТЭ Волкова в «Химки» намечен на 14 февраля

Руслан Минаев
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Футбольный агент Виталий Леденев прокомментировал возможный переход защитника БАТЭ Захара Волкова в «Химки».

«Пока решаем. Дедлайн — до 14 февраля», — цитирует агента «РБ Спорт».

25-летний Волков в этом сезоне провел за БАТЭ 12 матчей. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Источник: РБ Спорт
ФК БАТЭ
ФК Химки
0
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