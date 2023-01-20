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Сегодня, 22:51

Нападающий ЦСКА Гайч близок к переходу в «Верону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в итальянскую «Верону», сообщает инсайдер Николо Скира.

Клуб серии А может взять футболиста в аренду до конца сезона, за что заплатит 500 тысяч евро.

Также у «Вероны» будет обязательная опция выкупа аргентинца предстоящим летом за 4,5 миллиона, если команда сохранит прописку в серии А.

23-летний футболист играет в ЦСКА с августа 2020 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей, забив 1 гол.

«Верона» идет в зоне вылета серии А, набрав в 18 матчах 9 очков.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Адольфо Гайч
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