Нападающий ЦСКА Гайч близок к переходу в «Верону»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в итальянскую «Верону», сообщает инсайдер Николо Скира.

Клуб серии А может взять футболиста в аренду до конца сезона, за что заплатит 500 тысяч евро.

Также у «Вероны» будет обязательная опция выкупа аргентинца предстоящим летом за 4,5 миллиона, если команда сохранит прописку в серии А.

23-летний футболист играет в ЦСКА с августа 2020 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей, забив 1 гол.

«Верона» идет в зоне вылета серии А, набрав в 18 матчах 9 очков.