«Быки», ставшие хищниками. Почему «Краснодар» — главный претендент на титул РПЛ. Колонка Казакова

Колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей сборной в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о перспективах вице-чемпиона России в сезоне-2026/27.

Мнение

Год назад после шести туров «Зенит» шел на 6-м месте. Сезоном ранее после этого же отрезка «Краснодар» — на 3-м. Летом 2023-го команда Сергея Семка, проведя шесть матчей, отставала от «Краснодара» на 1 очко.

Это к вопросу о рекордах, цифрах, истории. На каждую статистику есть своя, другая. Будь то прогноз суперкомпьютера или что-то иное.

Поэтому говорить, что «быки» уже чемпионы — слишком эмоционально и поспешно. Мало ли что ждет вице-чемпиона дальше — будь то непростые отрезки календаря, когда до зимнего перерыва разве что встречи с «Акроном» и «Родиной» выглядят на бумаге простым испытанием, или какой-то иной фактор, который заранее не предусмотреть. Например, травма Кривцова, начавшего сезон феноменально ярко. В его отсутствие выручает Жубал, вышедший в лучшие бомбардиры клуба, — но вместе с тем у «быков» в трех последних матчах счета скромные, каждый раз по 1:0. И что против Махачкалы, что сейчас с «Ростовом» надо сказать не только о высочайшем индивидуальном мастерстве Жубала, но и о лояльном судействе. Много шума вокруг пенальти в ворота «Факела» в последнем туре, но многие одновременно возмущаются ключевыми эпизодами в двух подряд встречах «быков» с участием Оздоева, Ленини и Тормены — и отсутствии 11-метровых в каждом случае.

Впрочем, оставим судейство ЭСК. В трактовке решений мы сейчас мечемся между нашим пониманием правил и теми нововведениями, за которыми не всегда успевают уследить даже профессионалы. Да и сильных всегда судят чуть иначе — вот, например, тренера «Малаги» Хуана Фунеса сорвало после поражения от «Реала»: «Если просто дотронуться до игроков Мадрида, судьи фиксируют фол, а у наших футболистов должна пойти кровь».

А «Краснодар» сейчас сильный. Не только по игре, но и ментально. Странно прозвучит о травоядных, но «быки» стали хищниками. Опыт чемпионства команду ощутимо преобразил. «Краснодар» дожимает. «Краснодар» забирает матчи, которые раньше мог завершить вничью. «Краснодар» потрясающе держит удар — как недавно против «Спартака» на «Лукойл Арене».

Наверное, можно определить главную трансформацию так: романтизма нет, но красота осталась. Зрелищная игра на результат — вот, вероятно, кредо южан сегодня.

Артем Хмарин. Фото Global Look Press

Можно отмотать историю немного назад, когда Владимир Ивич убедил руководство клуба отказаться от идеи добиться многого своими воспитанниками. Сейчас их в составе немного, Кокшаров никак не найдет себя, Хмарин пока не пробился в число железно основных, Мукаилов уехал окрепнуть в аренде в «Крыльях». Результат важнее — и так должно быть в профессиональном футболе. Особенно когда твоя команда привыкает находиться на вершине.

И что самое важное — в «Краснодаре» нет равнодушных. Негромкий, но важный пример — Перрен. Француз приехал в статусе звезды Лиги 1 и с большими ожиданиями от трансфера, но не пробился в состав, бросил весла и вскоре отправился обратно. Возможно, клуб потерял при этом какие-то деньги, но атмосфера важнее — как и умение быстро признавать ошибки. Которых у «быков» немного. Тот же Жубал весь прошлый сезон тоже провел в запасе, но бился за место в основе, выгрыз его — и сейчас едва ли не лучший футболист в ней.

«Краснодар» ведь чаще попадает с трансферами в яблочко, чем нет. Посмотреть на того же Кристиана, об игре которого говорят меньше, чем она того заслуживает. Очередной качественный исполнитель из Бразилии. Не знаю, замена ли Сперцяну, но усиление — точно.

Еще один фактор — тренерский. Последним, вероятно, критическую стрелу в Мусаева выпустил Александр Мостовой («раз сам не играл, значит, нефутбольный человек» — все знакомо). Но сомнения по поводу выбора Галицкого давно сошли на нет. Мусаев определенно работает, имея высокий уровень доверия руководства, и ментально, поведенчески это уже совершенно иной человек, чем в первые недели после возвращения в клуб. Сергей Семак, Михаил Галактионов, Мусаев — мы привыкли, что у руля «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» стоят именно они. Настолько, что не представляем других тренеров в этих ролях. И если в этом сезоне у сине-бело-голубых пока не все футболисты выступают на уровне своих возможностей, то о «быках» такого не скажешь. Планку держит любой выходящий на поле — отсюда и такой старт. Нет индивидуальных провалов — ни у кого.

Ну и самое главное. Перед началом чемпионата довелось неспешно поговорить с топ-менеджером клуба — претендента на титул. Речь зашла о «быках», потерявших из-за травмы Кордобу, отпустивших Сперцяна и еще не взявших на тот момент никого взамен.

Сергей Галицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Самое нелепое, что можно сделать, — это недооценить «Краснодар», — сказал функционер. — Потому что у такого бизнесмена и менеджера, как Сергей Галицкий, в голове всегда есть четкий план действий.

И вот «быки» пока безошибочно хороши. Даже когда у них вываливаются люди по травмам.

Говорят, что не бывает сезонов без спадов — каждая команда проходит через них. Вопрос только в том, насколько они растягиваются и сколько очков удается набрать на подобном отрезке. Но дело в том, что у «Краснодара» в последние сезоны спады если и были, то ограничивались парой матчей.

Отрыв после шести туров приличный. «Спартак» и «Зенит» пока в полную силу не играют. Но интересно даже другое — в полную ли силу играет сейчас «Краснодар»? Пока главный претендент на титул.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.