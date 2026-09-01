Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Кто главный претендент на победу в РПЛ-2026/27: колонка Ильи Казакова о шансах Краснодара и Зенит

«Быки», ставшие хищниками. Почему «Краснодар» — главный претендент на титул РПЛ. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»

Колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей сборной в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о перспективах вице-чемпиона России в сезоне-2026/27.

Мнение

Год назад после шести туров «Зенит» шел на 6-м месте. Сезоном ранее после этого же отрезка «Краснодар» — на 3-м. Летом 2023-го команда Сергея Семка, проведя шесть матчей, отставала от «Краснодара» на 1 очко.

Это к вопросу о рекордах, цифрах, истории. На каждую статистику есть своя, другая. Будь то прогноз суперкомпьютера или что-то иное.

Поэтому говорить, что «быки» уже чемпионы — слишком эмоционально и поспешно. Мало ли что ждет вице-чемпиона дальше — будь то непростые отрезки календаря, когда до зимнего перерыва разве что встречи с «Акроном» и «Родиной» выглядят на бумаге простым испытанием, или какой-то иной фактор, который заранее не предусмотреть. Например, травма Кривцова, начавшего сезон феноменально ярко. В его отсутствие выручает Жубал, вышедший в лучшие бомбардиры клуба, — но вместе с тем у «быков» в трех последних матчах счета скромные, каждый раз по 1:0. И что против Махачкалы, что сейчас с «Ростовом» надо сказать не только о высочайшем индивидуальном мастерстве Жубала, но и о лояльном судействе. Много шума вокруг пенальти в ворота «Факела» в последнем туре, но многие одновременно возмущаются ключевыми эпизодами в двух подряд встречах «быков» с участием Оздоева, Ленини и Тормены — и отсутствии 11-метровых в каждом случае.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ с &laquo;Ростовом&raquo; (1:0) 29&nbsp;августа.У «Краснодара» шесть побед в шести турах! Жубал превращается в бомбардира

Впрочем, оставим судейство ЭСК. В трактовке решений мы сейчас мечемся между нашим пониманием правил и теми нововведениями, за которыми не всегда успевают уследить даже профессионалы. Да и сильных всегда судят чуть иначе — вот, например, тренера «Малаги» Хуана Фунеса сорвало после поражения от «Реала»: «Если просто дотронуться до игроков Мадрида, судьи фиксируют фол, а у наших футболистов должна пойти кровь».

А «Краснодар» сейчас сильный. Не только по игре, но и ментально. Странно прозвучит о травоядных, но «быки» стали хищниками. Опыт чемпионства команду ощутимо преобразил. «Краснодар» дожимает. «Краснодар» забирает матчи, которые раньше мог завершить вничью. «Краснодар» потрясающе держит удар — как недавно против «Спартака» на «Лукойл Арене».

Наверное, можно определить главную трансформацию так: романтизма нет, но красота осталась. Зрелищная игра на результат — вот, вероятно, кредо южан сегодня.

Артем Хмарин.
Фото Global Look Press

Можно отмотать историю немного назад, когда Владимир Ивич убедил руководство клуба отказаться от идеи добиться многого своими воспитанниками. Сейчас их в составе немного, Кокшаров никак не найдет себя, Хмарин пока не пробился в число железно основных, Мукаилов уехал окрепнуть в аренде в «Крыльях». Результат важнее — и так должно быть в профессиональном футболе. Особенно когда твоя команда привыкает находиться на вершине.

И что самое важное — в «Краснодаре» нет равнодушных. Негромкий, но важный пример — Перрен. Француз приехал в статусе звезды Лиги 1 и с большими ожиданиями от трансфера, но не пробился в состав, бросил весла и вскоре отправился обратно. Возможно, клуб потерял при этом какие-то деньги, но атмосфера важнее — как и умение быстро признавать ошибки. Которых у «быков» немного. Тот же Жубал весь прошлый сезон тоже провел в запасе, но бился за место в основе, выгрыз его — и сейчас едва ли не лучший футболист в ней.

«Краснодар» ведь чаще попадает с трансферами в яблочко, чем нет. Посмотреть на того же Кристиана, об игре которого говорят меньше, чем она того заслуживает. Очередной качественный исполнитель из Бразилии. Не знаю, замена ли Сперцяну, но усиление — точно.

Ничья &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Оренбурга&raquo; (1:1), &laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Факел&raquo; (1:0).Внезапная потеря очков «Спартака» с «Оренбургом», пенальти-катастрофа «Зенита». Рабинер — о туре РПЛ

Еще один фактор — тренерский. Последним, вероятно, критическую стрелу в Мусаева выпустил Александр Мостовой («раз сам не играл, значит, нефутбольный человек» — все знакомо). Но сомнения по поводу выбора Галицкого давно сошли на нет. Мусаев определенно работает, имея высокий уровень доверия руководства, и ментально, поведенчески это уже совершенно иной человек, чем в первые недели после возвращения в клуб. Сергей Семак, Михаил Галактионов, Мусаев — мы привыкли, что у руля «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» стоят именно они. Настолько, что не представляем других тренеров в этих ролях. И если в этом сезоне у сине-бело-голубых пока не все футболисты выступают на уровне своих возможностей, то о «быках» такого не скажешь. Планку держит любой выходящий на поле — отсюда и такой старт. Нет индивидуальных провалов — ни у кого.

Ну и самое главное. Перед началом чемпионата довелось неспешно поговорить с топ-менеджером клуба — претендента на титул. Речь зашла о «быках», потерявших из-за травмы Кордобу, отпустивших Сперцяна и еще не взявших на тот момент никого взамен.

Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Самое нелепое, что можно сделать, — это недооценить «Краснодар», — сказал функционер. — Потому что у такого бизнесмена и менеджера, как Сергей Галицкий, в голове всегда есть четкий план действий.

И вот «быки» пока безошибочно хороши. Даже когда у них вываливаются люди по травмам.

Говорят, что не бывает сезонов без спадов — каждая команда проходит через них. Вопрос только в том, насколько они растягиваются и сколько очков удается набрать на подобном отрезке. Но дело в том, что у «Краснодара» в последние сезоны спады если и были, то ограничивались парой матчей.

Отрыв после шести туров приличный. «Спартак» и «Зенит» пока в полную силу не играют. Но интересно даже другое — в полную ли силу играет сейчас «Краснодар»? Пока главный претендент на титул.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Украинский аналитик сообщил о подорожании продуктов на Украине
Погачар получил страшную травму с переломами и сошел с «Вуэльты»
ЦСКА нашел двух вингеров, «Зенит» продает Луиса Энрике за серьезные деньги, а «Спартак» остался без нового вратаря. Главные трансферные слухи РПЛ за 31 августа
Состоялась свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова
Сын Джо Байдена рассказал о визитах своего отца к нему в наркопритон
Силы ПВО сбили четыре БПЛА на подлете к Москве
Популярное видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Краснодар» — «Ростов» и все матчи
ИФАБ подтвердил «СЭ»: видеоарбитры не могли удалить Талалаева
ESPN: «Рома» предложила «Зениту» 38+5 миллионов евро за Луиса Энрике
Ведерников: «Оренбург» может претендовать на чемпионство. Наша задача — побеждать в каждой игре»
Ведерников: «Меня должны были удалять? Не было фола. Солари любит полежать. Даку бегал в соплях и просил желтую»
Судейство в РПЛ стало лучше — если верить статистике
Терехин: «Пора Бабаеву, Окишору, Маринкину и Зайдензалю оправдывать выданные авансы»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сколько «Зенит» хочет получить за Луиса Энрике. Инсайды «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости