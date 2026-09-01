Дасаев — о «Спартаке»: «В жизни должно быть везение и мне, думаю, повезло»

Вратарь «Спартака» Ринат Дасаев посетил московскую школу №1955, которая участвует в проекте «Футбол в школе», и ответил на вопросы учеников.

— Как вы попали в «Спартак»?

— В жизни должно быть везение и мне, думаю, повезло. Я играл во второй лиге, в Астрахани. Моя любимая команда была «Спартак». Когда ко мне приехали тренеры этого клуба, то я очень обрадовался. Но мой тренер в Астрахани говорил: «Куда ты едешь, там Прохоров»! Но я ему ответил: «Все равно поеду и своего добьюсь». Я перешел туда и делал все, чтобы быть первым.

— Было такое, что хотели закончить с футболом?

— Было всего два момента. Первый — здесь, в Москве. Тогда мы плохо сыграли матч и я чувствовал себя виноватым. Хотел тогда закончить с футболом. Но благодаря своим друзьям и близким я продолжил. А во второй раз было в Испании. Я только приехал и не знал языка — было очень тяжело. Чувствовал себя как 20-летний, слова не мог сказать из-за языкового барьера. Я хотел уезжать и тогда президент «Севильи» сказал: «Пройдет время, ты отсюда не захочешь уезжать». Так оно и случилось.

— Были моменты, когда у вас что-то не получилось?

— Да, конечно. Всегда за это критиковали меня журналисты. В начале я негативно к этому относился, говорил: «Чего они меня критикуют?» А потом я понял, что они правильно делают. Они меня подстегивают и благодаря этому на тренировках я работаю больше. Благодарю им я выходил на поле и доказывал, что я все равно лучший.