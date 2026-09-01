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Экс-вратарь «Спартака» Ринат Дасаев посетил московскую школу №1955, которая участвует в проекте «Футбол в школе».

Дасаев — о «Спартаке»: «В жизни должно быть везение и мне, думаю, повезло»

Александр Абустин
корреспондент

Вратарь «Спартака» Ринат Дасаев посетил московскую школу №1955, которая участвует в проекте «Футбол в школе», и ответил на вопросы учеников.

— Как вы попали в «Спартак»?

— В жизни должно быть везение и мне, думаю, повезло. Я играл во второй лиге, в Астрахани. Моя любимая команда была «Спартак». Когда ко мне приехали тренеры этого клуба, то я очень обрадовался. Но мой тренер в Астрахани говорил: «Куда ты едешь, там Прохоров»! Но я ему ответил: «Все равно поеду и своего добьюсь». Я перешел туда и делал все, чтобы быть первым.

— Было такое, что хотели закончить с футболом?

— Было всего два момента. Первый — здесь, в Москве. Тогда мы плохо сыграли матч и я чувствовал себя виноватым. Хотел тогда закончить с футболом. Но благодаря своим друзьям и близким я продолжил. А во второй раз было в Испании. Я только приехал и не знал языка — было очень тяжело. Чувствовал себя как 20-летний, слова не мог сказать из-за языкового барьера. Я хотел уезжать и тогда президент «Севильи» сказал: «Пройдет время, ты отсюда не захочешь уезжать». Так оно и случилось.

— Были моменты, когда у вас что-то не получилось?

— Да, конечно. Всегда за это критиковали меня журналисты. В начале я негативно к этому относился, говорил: «Чего они меня критикуют?» А потом я понял, что они правильно делают. Они меня подстегивают и благодаря этому на тренировках я работаю больше. Благодарю им я выходил на поле и доказывал, что я все равно лучший.

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Ринат Дасаев
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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