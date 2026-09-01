Вахания о шести победах «Краснодара» на старте РПЛ: «Это круто. Но мы понимаем, что нам есть над чем работать»

Защитник «Краснодара» Илья Вахания в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о старте команды в чемпионате России-2026/27.

— «Краснодар» — единственная команда, которая не потеряла очков на старте сезона. В чем залог успеха?

— Да, шесть туров и шесть побед — это, конечно, очень круто. Но мы понимаем, что нам есть над чем работать и что улучшать. Концентрируемся скорее на этом. У нас были тяжелые игры, в которых приходилось много терпеть. Но каждый раз была какая-то вера что ли, что мы можем этот матч забрать. За счет этой веры мы терпели и ждали своего момента.

— Последние четыре матча «Краснодар» играет на ноль. Для вас это важно?

— Очень рад, что получается играть на ноль. Но всегда есть, к чему стремиться, хотим допускать еще меньше моментов у наших ворот. Мне хочется помогать команде, как только потребуется, и делать все для нее, — сказал Вахания «СЭ».

«Краснодар» после шестого тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионат России с 18 очками.