В «Урале» прокомментировали возможный интерес к Оздоеву

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос о возможном переходе в команду полузащитника Магомеда Оздоева.

«Интересен ли нам Оздоев? Думаю, он многим интересен. Классный футболист. Дальше я комментировать не буду», — заявил Шалимов.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Урал» проявляет интерес к 29-летнему россиянину, который является свободным агентом.

Предыдущим клубом Оздоева был «Зенит», за который он выступал с февраля 2018 года. Футболист покинул клуб по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.