В «Урале» прокомментировали возможный интерес к Оздоеву
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос о возможном переходе в команду полузащитника Магомеда Оздоева.
«Интересен ли нам Оздоев? Думаю, он многим интересен. Классный футболист. Дальше я комментировать не буду», — заявил Шалимов.
Ранее «СЭ» сообщил, что «Урал» проявляет интерес к 29-летнему россиянину, который является свободным агентом.
Предыдущим клубом Оздоева был «Зенит», за который он выступал с февраля 2018 года. Футболист покинул клуб по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1
|
|
Бактиер Зайнутдинов
ЦСКА
|1
|0
|1
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