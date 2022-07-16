Победная раздевалка ЦСКА после матча с «Уралом»

ЦСКА обыграл «Урал» в матче первого тура чемпионата России. Московский клуб выиграл на своем поле со счетом 2:0.

Армейцы провели первый официальный матч под руководством Владимира Федотова, который возглавил клуб в межсезонье.

В следующем туре ЦСКА 23 июля примет «Сочи», а «Урал» в тот же день на выезде сыграет с «Оренбургом».