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Тренеры ЦСКА не проигрывают первые матчи чемпионата 28 лет

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА в матче первого тура обыграл «Урал» (2:0), одержав первую официальную победу под руководством Владимира Федотова. Из 16 главных тренеров красно-синих в российскую эпоху успешно начинали работу 10 специалистов. А последняя неудача дебютанта произошла в 1993 году, когда команда Бориса Копейкина уступила «Ростсельмашу» — 2:3.

Дебюты тренеров ЦСКА в чемпионатах России в РФПЛ

Дата

Тренер

Соперник

Счет

29.03.1992

Павел Садырин

Спартак Вл (г)

0:2

30.07.1992

Геннадий Костылев

Океан (г)

2:5

27.08.1993

Борис Копейкин

Ростсельмаш (д)

2:3

20.07.1994

Александр Тарханов

Жемчужина (д)

1:1

15.07.1998

Олег Долматов

Черноморец (д)

4:1

09.10.2001

Александр Кузнецов

Факел (д)

5:1

09.03.2002

Валерий Газзаев

Торпедо-ЗИЛ

4:0

12.03.2004

Артур Жорже

Москва (д)

0:0

17.07.2004

Валерий Газзаев

Торпедо (г)

1:0

15.03.2009

Зико

Сатурн (г)

3:0

12.09.2009

Хуанде Рамос

Кр.Советов (д)

3:0

30.10.2009

Леонид Слуцкий

Терек (д)

1:0

04.03.2017

Виктор Гончаренко

Зенит (д)

0:0

04.04.2021

Ивица Олич

Тамбов (г)

2:1

25.07.2021

Алексей Березуцкий

Уфа (д)

1:0

16.07.2022

Владимир Федотов

Урал (д)

2:0

Итого: +10=3-3, мячи 31-14.

Первый официальный матч в должности главного тренера ЦСКА Владимир Федотов провел менее чем за месяц до своего 56-летия. Экс-тренер «Сочи» стал четвертым по возрасту специалистом-новичком в истории армейской команды. В более солидном возрасте дебютировали иностранцы Артур Жорже и Зико и великий хоккейный тренер Анатолий Тарасов, который сезон поработал с футболистами. Еще несколько специалистов были старше Федотова в первом матче после возвращения в ЦСКА. Рекорд принадлежит Сергею Шапошникову, который в четвертый раз принял команду в 64 года.

Наибольший возраст тренеров ЦСКА в первом матче после назначения

Тренер

Страна

Дата рождения

Первый матч

Возраст

Сергей Шапошников***

СССР

08.03.1923

15.11.1987

64 года 252 дня

Сергей Шапошников**

СССР

08.03.1923

05.08.1983

60 лет 150 дней

Борис Аркадьев*

СССР

21.09.1899

30.03.1958

58 лет 190 дней

Артур Жорже

Португалия

13.02.1946

07.03.2004

58 лет 23 дня

Павел Садырин**

Россия

18.09.1942

08.06.2000

57 лет 263 дня

Анатолий Тарасов

СССР

10.12.1918

23.03.1975

56 лет 103 дня

Сергей Шапошников*

СССР

08.03.1923

28.02.1979

55 лет 357 дней

Зико

Бразилия

03.03.1953

18.02.2009

55 лет 352 дня

Владимир Федотов

Россия

12.08.1966

16.07.2022

55 лет 338 дней

Хуанде Рамос

Испания

25.09.1954

12.09.2009

54 года 352 дня

Павел Садырин*

Россия

18.09.1942

16.03.1997

54 года 179 дней

Всеволод Бобров*

СССР

01.12.1922

22.05.1977

54 года 172 дня

* Второе назначение главным тренером.

** Третье назначение главным тренером.

*** Четвертое назначение главным тренером.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
4
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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Химки – Зенит
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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 - : -
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Иван Обляков

ЦСКА

 1
П
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Химки

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Зенит

 1
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