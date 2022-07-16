Тренеры ЦСКА не проигрывают первые матчи чемпионата 28 лет

ЦСКА в матче первого тура обыграл «Урал» (2:0), одержав первую официальную победу под руководством Владимира Федотова. Из 16 главных тренеров красно-синих в российскую эпоху успешно начинали работу 10 специалистов. А последняя неудача дебютанта произошла в 1993 году, когда команда Бориса Копейкина уступила «Ростсельмашу» — 2:3.

Дебюты тренеров ЦСКА в чемпионатах России в РФПЛ

Дата Тренер Соперник Счет 29.03.1992 Павел Садырин Спартак Вл (г) 0:2 30.07.1992 Геннадий Костылев Океан (г) 2:5 27.08.1993 Борис Копейкин Ростсельмаш (д) 2:3 20.07.1994 Александр Тарханов Жемчужина (д) 1:1 15.07.1998 Олег Долматов Черноморец (д) 4:1 09.10.2001 Александр Кузнецов Факел (д) 5:1 09.03.2002 Валерий Газзаев Торпедо-ЗИЛ 4:0 12.03.2004 Артур Жорже Москва (д) 0:0 17.07.2004 Валерий Газзаев Торпедо (г) 1:0 15.03.2009 Зико Сатурн (г) 3:0 12.09.2009 Хуанде Рамос Кр.Советов (д) 3:0 30.10.2009 Леонид Слуцкий Терек (д) 1:0 04.03.2017 Виктор Гончаренко Зенит (д) 0:0 04.04.2021 Ивица Олич Тамбов (г) 2:1 25.07.2021 Алексей Березуцкий Уфа (д) 1:0 16.07.2022 Владимир Федотов Урал (д) 2:0

Итого: +10=3-3, мячи 31-14.

Первый официальный матч в должности главного тренера ЦСКА Владимир Федотов провел менее чем за месяц до своего 56-летия. Экс-тренер «Сочи» стал четвертым по возрасту специалистом-новичком в истории армейской команды. В более солидном возрасте дебютировали иностранцы Артур Жорже и Зико и великий хоккейный тренер Анатолий Тарасов, который сезон поработал с футболистами. Еще несколько специалистов были старше Федотова в первом матче после возвращения в ЦСКА. Рекорд принадлежит Сергею Шапошникову, который в четвертый раз принял команду в 64 года.

Наибольший возраст тренеров ЦСКА в первом матче после назначения

Тренер Страна Дата рождения Первый матч Возраст Сергей Шапошников*** СССР 08.03.1923 15.11.1987 64 года 252 дня Сергей Шапошников** СССР 08.03.1923 05.08.1983 60 лет 150 дней Борис Аркадьев* СССР 21.09.1899 30.03.1958 58 лет 190 дней Артур Жорже Португалия 13.02.1946 07.03.2004 58 лет 23 дня Павел Садырин** Россия 18.09.1942 08.06.2000 57 лет 263 дня Анатолий Тарасов СССР 10.12.1918 23.03.1975 56 лет 103 дня Сергей Шапошников* СССР 08.03.1923 28.02.1979 55 лет 357 дней Зико Бразилия 03.03.1953 18.02.2009 55 лет 352 дня Владимир Федотов Россия 12.08.1966 16.07.2022 55 лет 338 дней Хуанде Рамос Испания 25.09.1954 12.09.2009 54 года 352 дня Павел Садырин* Россия 18.09.1942 16.03.1997 54 года 179 дней Всеволод Бобров* СССР 01.12.1922 22.05.1977 54 года 172 дня

* Второе назначение главным тренером.

** Третье назначение главным тренером.

*** Четвертое назначение главным тренером.