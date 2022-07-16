Тренеры ЦСКА не проигрывают первые матчи чемпионата 28 лет
ЦСКА в матче первого тура обыграл «Урал» (2:0), одержав первую официальную победу под руководством Владимира Федотова. Из 16 главных тренеров красно-синих в российскую эпоху успешно начинали работу 10 специалистов. А последняя неудача дебютанта произошла в 1993 году, когда команда Бориса Копейкина уступила «Ростсельмашу» — 2:3.
Дебюты тренеров ЦСКА в чемпионатах России в РФПЛ
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
29.03.1992
|
Павел Садырин
|
Спартак Вл (г)
|
0:2
|
30.07.1992
|
Геннадий Костылев
|
Океан (г)
|
2:5
|
27.08.1993
|
Борис Копейкин
|
Ростсельмаш (д)
|
2:3
|
20.07.1994
|
Александр Тарханов
|
Жемчужина (д)
|
1:1
|
15.07.1998
|
Олег Долматов
|
Черноморец (д)
|
4:1
|
09.10.2001
|
Александр Кузнецов
|
Факел (д)
|
5:1
|
09.03.2002
|
Валерий Газзаев
|
Торпедо-ЗИЛ
|
4:0
|
12.03.2004
|
Артур Жорже
|
Москва (д)
|
0:0
|
17.07.2004
|
Валерий Газзаев
|
Торпедо (г)
|
1:0
|
15.03.2009
|
Зико
|
Сатурн (г)
|
3:0
|
12.09.2009
|
Хуанде Рамос
|
Кр.Советов (д)
|
3:0
|
30.10.2009
|
Леонид Слуцкий
|
Терек (д)
|
1:0
|
04.03.2017
|
Виктор Гончаренко
|
Зенит (д)
|
0:0
|
04.04.2021
|
Ивица Олич
|
Тамбов (г)
|
2:1
|
25.07.2021
|
Алексей Березуцкий
|
Уфа (д)
|
1:0
|
16.07.2022
|
Владимир Федотов
|
Урал (д)
|
2:0
Итого: +10=3-3, мячи 31-14.
Первый официальный матч в должности главного тренера ЦСКА Владимир Федотов провел менее чем за месяц до своего 56-летия. Экс-тренер «Сочи» стал четвертым по возрасту специалистом-новичком в истории армейской команды. В более солидном возрасте дебютировали иностранцы Артур Жорже и Зико и великий хоккейный тренер Анатолий Тарасов, который сезон поработал с футболистами. Еще несколько специалистов были старше Федотова в первом матче после возвращения в ЦСКА. Рекорд принадлежит Сергею Шапошникову, который в четвертый раз принял команду в 64 года.
Наибольший возраст тренеров ЦСКА в первом матче после назначения
|
Тренер
|
Страна
|
Дата рождения
|
Первый матч
|
Возраст
|
Сергей Шапошников***
|
СССР
|
08.03.1923
|
15.11.1987
|
64 года 252 дня
|
Сергей Шапошников**
|
СССР
|
08.03.1923
|
05.08.1983
|
60 лет 150 дней
|
Борис Аркадьев*
|
СССР
|
21.09.1899
|
30.03.1958
|
58 лет 190 дней
|
Артур Жорже
|
Португалия
|
13.02.1946
|
07.03.2004
|
58 лет 23 дня
|
Павел Садырин**
|
Россия
|
18.09.1942
|
08.06.2000
|
57 лет 263 дня
|
Анатолий Тарасов
|
СССР
|
10.12.1918
|
23.03.1975
|
56 лет 103 дня
|
Сергей Шапошников*
|
СССР
|
08.03.1923
|
28.02.1979
|
55 лет 357 дней
|
Зико
|
Бразилия
|
03.03.1953
|
18.02.2009
|
55 лет 352 дня
|
Владимир Федотов
|
Россия
|
12.08.1966
|
16.07.2022
|
55 лет 338 дней
|
Хуанде Рамос
|
Испания
|
25.09.1954
|
12.09.2009
|
54 года 352 дня
|
Павел Садырин*
|
Россия
|
18.09.1942
|
16.03.1997
|
54 года 179 дней
|
Всеволод Бобров*
|
СССР
|
01.12.1922
|
22.05.1977
|
54 года 172 дня
* Второе назначение главным тренером.
** Третье назначение главным тренером.
*** Четвертое назначение главным тренером.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1
|
|
Бактиер Зайнутдинов
ЦСКА
|1
|0
|1