«Динамо» обыграло «Факел» в Кубке благодаря автоголу на 90+2-й минуте

Московское «Динамо» победило «Факел» в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Игра прошла в Воронеже.

На 90+2-й минуте автогол забил защитник хозяев Игорь Юрганов.

За игру бело-голубые нанесли 8 ударов в створ ворот соперника, на счету воронежской команды 1 удар в створ.

«Динамо» и «Факел» играют в одной группе с «Краснодаром» и «Ахматом». Команды, занявшие первое и второе места в квартете, выйдут в плей-офф Пути РПЛ. Команда, ставшая третьей, отправится в путь регионов.

Следующий матч в групповом турнире Кубка России «Динамо» проведет 19 августа против «быков», а «Факел» днем ранее встретится с грозненской командой.