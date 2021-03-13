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В «Спартаке» рассказали подробности травм Ларссона и Мозеса

21:08
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 1:2. Джордан Ларссон и Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 1:2. Джордан Ларссон и Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что форвард красно-белых Джордан Ларссон получил сильный ушиб в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:1).

Фетисов также уточнил характер повреждения полузащитника Виктора Мозеса, который был заменен на 40-й минуте встречи.

«У Ларссона сильный ушиб, требуется дообследование. У Мозеса повреждение боковой связки левого коленного сустава. Требуется МРТ. Но, возможно, восстановится до перерыва на сборные», — сказал Фетисов.

В текущем сезоне 23-летний Ларссон провел 22 матча за «Спартак», забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. У 30-летнего Мозеса — 13 игр, два забитых мяча и две голевые передачи.

«Спартак» с 41 баллом занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 36 очков и пятая строчка.

(Артем Калинин)

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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