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«Динамо» и «Спартак» не доиграли одну минуту. Но оснований для протеста нет

21:14
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 1:2. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 1:2. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Арбитр матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (1:2) Сергей Иванов добавил к основному времени матча четыре минуты.

Когда на телесекундомере высветились 90 минут и 18 секунд, игра была остановлена, спартаковцы провели замену Джордана Ларссона на Йоррита Хендрикса. Встреча возобновилась, когда секундомер показывал 91 минуту и 43 секунды.

То есть пауза длилась 1 минуту и 25 секунд. Финальный свисток Иванов дал, когда секундомер показывал 94 минуты и 24 секунды.

Таким образом, команды реально не сыграли четыре минуты, добавленные судьей. «Пропала» одна минута.

Это техническая ошибка Иванова, есть основания для протеста? Нет. Он добавил четыре минуты, по секундомеру прошло четыре минуты и 24 секунды. Судья «потерял» одну минуту? Это методический промах. Из его оценки вычтут 0,1-0,2 балла. Не более того.

Вот если бы он добавил четыре минуты, а по секундомеру сыграл бы меньше, например, три минуты и 50 секунд, тогда был бы повод для серьезного скандала.

(Александр Бобров)

Динамо — Спартак

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