Спортивный директор «Балтики» Маргарян — о трансфере Андраде: «Продали одного, купили трех»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян объяснил, как клуб распорядился средствами от продажи защитника Кевина Андраде в «Зенит».

В мае колумбиец подписал пятилетний контракт с сине-бело-голубыми. Сообщалось, что сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

«Наш лидер Кевин Андраде был продан в «Зенит» за серьезные деньги — это один из самых больших трансферов в истории клуба. На эти деньги мы приобрели трех футболистов: выкупили Андерсона, купили Лориса Муйоколо и молодого российского центрального защитника Илью Кирша. Плюс осталась большая сумма от сделки по Кевину, которая пойдет на будущие трансферы», — написал Маргарян в своем Telegram-канале.

Функционер считает, что Эдуардо Андерсон и Лорис Муйоколо в будущем будут соответствовать уровню стартового состава.

«Продав одного сильнейшего игрока (у которого, к слову, истекал контракт, и он не собирался его продлевать), мы приобрели трех. В моменте по уровню Кевин, конечно, смотрелся сильнее этой тройки. Но если анализировать с точки зрения глубины и прогресса, есть большая вероятность, что Андерсон или Муйоколо в будущем будут соответствовать уровню стартового состава. А молодой Кирш, отлично отыгравший часть сезона в «Нижнем Новгороде», после адаптации так же может стать игроком основы. Плюс мы серьезно омолодили линию обороны», — добавил он.

По итогам девяти туров РПЛ калининградская команда с 11 очками идет восьмой в турнирной таблице.