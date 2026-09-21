Тедеев: «Зенит» явно забуксовал. Ощущение, что между тренерским штабом и игроками на поле нет какого-то симбиоза»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» на старте сезона.



«Зенит» явно забуксовал. Я не знаю, что происходит внутри коллектива. Но со стороны складывается такое ощущение, что между тренерским штабом и игроками на поле нет какого-то симбиоза. Игра команды вызывает вопросы. Хотя Сергей Семак многого добился, столько лет подряд становился чемпионом России. Понятно, что у «Зенита» самый дорогой состав, но и с ним нужно уметь работать. Но считаю, что «Зенит» наберет форму и будет продолжать бороться за чемпионство», — сказал Тедеев «СЭ».



«Зенит» после девятого тура занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками.