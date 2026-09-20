Судьи чаще ошибаются в пользу «Спартака» и «Ахмата» и против «Зенита» и «Крыльев»

В 72 матчах чемпионата России-2026/27 судейские бригады допустили 19 ошибок (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов). Число неверных решений снизилось по сравнению с тем же отрезком двух предыдущих турниров: тогда их было 25 и 41.

Особенно заметна разница с чемпионатом-2025/26. Если сложить ошибки с количеством ВАР-вмешательств, на таком же этапе в прошлом году сумма составляла 88, сейчас — 54.

Если судить по числу ошибок «за» и «против» и их балансу, чаще других от действий арбитров страдали «Динамо» Мх и «Рубин» (по 1-3, -2). А больше всего ошибочных и неисправленных решений принято в пользу ЦСКА (5-1, +4).

Если же взять показатели за пять последних чемпионатов, то симпатиями рефери тут чаще других пользовались «Ахмат» (40-19, +21) и «Спартак» (41-26, +15). По-прежнему значительный отрицательный баланс у «Зенита» (12-31, -19) и «Крыльев Советов» (17-30, -13).