Погребняк: «Соболев прибавил, у него есть большой шанс стать лучшим бомбардиром сезона»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» оценил игру форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в сезоне-2026/27.

«Соболев прибавил, есть прогресс. Вызвали в сборную его — все по делу. Сможет ли он стать лучшим бомбардиром в сезоне? Александр играет в сильнейшем клубе России с мастерами в полузащите. Поэтому в этом сезоне у него очень большой шанс стать лучшим бомбардиром», — сказал Погребняк «СЭ».

После 9 туров чемпионата России-2026/27 Соболев возглавляет список бомбардиров с 7 голами. Вторым идет его одноклубник Максим Глушенков (6), на третьей строчке — нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов (5).