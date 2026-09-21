Маргарян сравнил футбол с «Формулой-1»: «У «Балтики» нет той «машины», чтобы регулярно финишировать в топе»
Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался об ограничениях клуба и сравнил футбол с «Формулой-1».
Функционер отметил, что успех в чемпионате страны зависит от ресурсов, которые у калининградцев объективно скромнее, чем у конкурентов.
«Я люблю аналогии. Если представить футбольный клуб как гонки в «Формуле-1», то слагаемые успеха — это классный первый пилот, обеспеченный спонсор и конструкторы. Но ключевое здесь — технология и сама машина. В футболе «машина» — это футболисты. Очевидно, что если у вас собраны элитные игроки, набирать очки и регулярно добиваться высокого результата проще. Самая справедливая оценка уровня мастерства — это заработная плата. Если вы платите мало, конкурент перетащит игрока к себе. Поэтому, если в команде футболисты с медианной зарплатой, то и место в таблице стоит ожидать в ее середине», — написал Маргарян в своем Telegram-канале.
По его словам, «Балтика» провела отличный прошлый сезон, но объективно уступает конкурентам по ресурсам.
«Если сравнить бюджеты, инфраструктуру клуба и другие ресурсы — мы вполне ожидаемо находимся в середине таблицы. Раз в несколько лет бывает «окно возможностей», и в прошлом сезоне «Балтика» им воспользовалась. В этом году повторить это будет гораздо сложнее. У «Балтики» на сегодняшний день нет той необходимой «машины», позволяющей в этих гонках финишировать регулярно в топе. Это факт, который просто стоит принять, и радоваться тому, что мы остаемся в этой гонке и периодически встаем на довольно высокие позиции», — добавил он.
В сезоне-2025/26 «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России. По итогам девяти туров РПЛ-2026/27 калининградская команда с 11 очками идет восьмой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1