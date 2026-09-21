Маргарян сравнил футбол с «Формулой-1»: «У «Балтики» нет той «машины», чтобы регулярно финишировать в топе»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался об ограничениях клуба и сравнил футбол с «Формулой-1».

Функционер отметил, что успех в чемпионате страны зависит от ресурсов, которые у калининградцев объективно скромнее, чем у конкурентов.

«Я люблю аналогии. Если представить футбольный клуб как гонки в «Формуле-1», то слагаемые успеха — это классный первый пилот, обеспеченный спонсор и конструкторы. Но ключевое здесь — технология и сама машина. В футболе «машина» — это футболисты. Очевидно, что если у вас собраны элитные игроки, набирать очки и регулярно добиваться высокого результата проще. Самая справедливая оценка уровня мастерства — это заработная плата. Если вы платите мало, конкурент перетащит игрока к себе. Поэтому, если в команде футболисты с медианной зарплатой, то и место в таблице стоит ожидать в ее середине», — написал Маргарян в своем Telegram-канале.

По его словам, «Балтика» провела отличный прошлый сезон, но объективно уступает конкурентам по ресурсам.

«Если сравнить бюджеты, инфраструктуру клуба и другие ресурсы — мы вполне ожидаемо находимся в середине таблицы. Раз в несколько лет бывает «окно возможностей», и в прошлом сезоне «Балтика» им воспользовалась. В этом году повторить это будет гораздо сложнее. У «Балтики» на сегодняшний день нет той необходимой «машины», позволяющей в этих гонках финишировать регулярно в топе. Это факт, который просто стоит принять, и радоваться тому, что мы остаемся в этой гонке и периодически встаем на довольно высокие позиции», — добавил он.

В сезоне-2025/26 «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России. По итогам девяти туров РПЛ-2026/27 калининградская команда с 11 очками идет восьмой.