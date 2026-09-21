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Спортивный директор «Балтики» Маргарян сравнил футбол с «Формулой-1» и объяснил, почему клубу сложно закрепиться в топе

Маргарян сравнил футбол с «Формулой-1»: «У «Балтики» нет той «машины», чтобы регулярно финишировать в топе»

Алина Савинова

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался об ограничениях клуба и сравнил футбол с «Формулой-1».

Функционер отметил, что успех в чемпионате страны зависит от ресурсов, которые у калининградцев объективно скромнее, чем у конкурентов.

«Я люблю аналогии. Если представить футбольный клуб как гонки в «Формуле-1», то слагаемые успеха — это классный первый пилот, обеспеченный спонсор и конструкторы. Но ключевое здесь — технология и сама машина. В футболе «машина» — это футболисты. Очевидно, что если у вас собраны элитные игроки, набирать очки и регулярно добиваться высокого результата проще. Самая справедливая оценка уровня мастерства — это заработная плата. Если вы платите мало, конкурент перетащит игрока к себе. Поэтому, если в команде футболисты с медианной зарплатой, то и место в таблице стоит ожидать в ее середине», — написал Маргарян в своем Telegram-канале.

По его словам, «Балтика» провела отличный прошлый сезон, но объективно уступает конкурентам по ресурсам.

«Если сравнить бюджеты, инфраструктуру клуба и другие ресурсы — мы вполне ожидаемо находимся в середине таблицы. Раз в несколько лет бывает «окно возможностей», и в прошлом сезоне «Балтика» им воспользовалась. В этом году повторить это будет гораздо сложнее. У «Балтики» на сегодняшний день нет той необходимой «машины», позволяющей в этих гонках финишировать регулярно в топе. Это факт, который просто стоит принять, и радоваться тому, что мы остаемся в этой гонке и периодически встаем на довольно высокие позиции», — добавил он.

В сезоне-2025/26 «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России. По итогам девяти туров РПЛ-2026/27 калининградская команда с 11 очками идет восьмой.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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