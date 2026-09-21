Алаев о назначении молодых арбитров на топ-матчи РПЛ: «На такие игры нужно ставить более опытных судей»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении арбитра Андрея Прокопова на матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:2).

— Как вам позиция Мажича назначать молодых арбитров на топ-матчи. Как, например, на игру «Зенит» — ЦСКА поставили молодого Андрея Прокопова.

— Я не всегда разделяю такой подход. Я тоже люблю доверять молодым специалистам. Но на такие матчи нужно назначать более опытных судей. Это моя позиция, — сказал Алаев «СЭ».



ЭСК РФС признала, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев в конце второго тайма за нарушение защитника Матеуса Рейса на нападающем Александре Соболеве.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» с 18 очками располагается на 4 месте.