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Судейство

Алаев о назначении молодых арбитров на топ-матчи РПЛ: «На такие игры нужно ставить более опытных судей»

Константин Белов
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении арбитра Андрея Прокопова на матч 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:2).

— Как вам позиция Мажича назначать молодых арбитров на топ-матчи. Как, например, на игру «Зенит» — ЦСКА поставили молодого Андрея Прокопова.

— Я не всегда разделяю такой подход. Я тоже люблю доверять молодым специалистам. Но на такие матчи нужно назначать более опытных судей. Это моя позиция, — сказал Алаев «СЭ».

ЭСК РФС признала, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев в конце второго тайма за нарушение защитника Матеуса Рейса на нападающем Александре Соболеве.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» с 18 очками располагается на 4 месте.

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РПЛ
Александр Алаев
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Погребняк: «Соболев прибавил, у него есть большой шанс стать лучшим бомбардиром сезона»
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
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