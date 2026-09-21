Тедеев об игре «Спартака»: «Карседо постоянно что-то ищет. Но нужно действовать прямо здесь и сейчас»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» оценил игру «Спартака» на старте сезона.



«Спартак» уделяет слишком много внимания тактике. Карседо постоянно что-то ищет. Но не хватает времени постоянно искать в чемпионате России. Нужно действовать прямо здесь и сейчас. Есть сильные стороны футболистов «Спартака». И их надо развивать. Именно так ты можешь добиться результата», — сказал Тедеев «СЭ».



«Спартак» после девятого тура занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.